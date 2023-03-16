電訊股｜中信國際電訊溢利升一成　股息派24.5仙增8.9%　午後揚逾1%

期內，電信服務收入為88.3億元，較去年增加11.7%，增加乃主要由於國際電信業務收入及互聯網業務收入增長所致；銷售移動電話手機及設備收入達12.8億元，按年減少19.%，減少乃由於年內疫情對移動電話手機供應造成不利影響所致。

用戶減少約4.6%

去年底，公司整體用戶量逾55.4萬戶，減少約4.6%，由於預付費用戶按年減少約37.6%至約11.1萬戶。

同時，公司於去年11月中旬於澳門推出5G移動通訊服務，截止去年底，5G移動用戶量合共超過6.2萬戶，佔公司所有移動用戶量約11.2%。

蔡大為將辭任執董兼CEO

中信國際電訊主席辛悅江表示，公司將繼續落實「十四五」規劃發展要求，把握粵港澳大灣區建 設、「一帶一路」高質量發展等戰略機遇，以全球視野聚焦區域發展，重視和關注大灣 區、東南亞地區的發展機遇，在開發東南亞等新市場方面有新作為。

另外，蔡大為辭任公司執行董事兼行政總裁，自3月31日起生效，以專注於其他事務。