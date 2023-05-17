電費｜港燈6月調低「燃料調整費」6仙至每度電85.7仙 (更新)

【16:20 更新】新增港燈發言人回應
港燈電力投資（2368）今展開股東大會，主席霍建寧表示，電價燃料調整費將見頂，料下月可調減約6%費用。最新，港燈發言人表示，繼5月每度電提供1.1仙「燃料費特別回扣」後，6月份將進一步調低的燃料調整費，由5月份每度電91.7仙，下調6仙，至6月份每度電85.7仙。
霍建寧在股東大會上表示，料下月調減約6%費用，全年電費或續跌，預計燃料費高峰已過；執行董事陳來順則補充，電價燃料費將由5月份每度的91.7仙，下調至85.7仙。
重申港燈財務仍穩健
陳來順表示，直至今年5月份，集團回報率借貸多於500億元，但利息成本於3.1厘以下，而集團有良好借貸紀錄，故仍可在市場取得需要資金，料集團會維持現有借貸水平。他回應派息會否受高借貸影響集團，陳來順指向股東提供穩定回報是目標之一，儘管集團借貸無疑有上升，但財務仍穩健，就算2022年息率上升，全年平均利率低於3％，集團亦正與政府商討未來資本開支情況，暫無計劃發行新單位及回購。
港燈：有望派發更多股息予股東
霍建寕則指，近年政府要求降低資產回報率，由10％降至8％，以集團约500億元資產計，按年约減少10億元。隨著集團推動由煤發電轉為燃氣發電，增加約260億元資產，令總資產增至逾600億元，按8％回報率計算，可以與過往保持在差不多水平，回報有更佳表現，令作為公用股的港燈有望派發更多股息予股東。
而有關鴨脷洲舊電廠重建酒店項目，港燈營運董事鄭祖瀛表示，項目正規劃中，惟工程較複雜，需顧及附近建築物及設施，故仍處前期工作階段，最後外貌待設計中，現可開始拆樓。
燃料調整費實報實銷不從中獲利
港燈發言人指，隨著國際燃料價格持續回落，港燈的燃料調整費也按機制下調。經調整後，6月份燃料調整費將較3月份每度電86.4仙的水平為低。
發言人補充，除非市場有重大變化，相信燃料調整費高峰期已過；另根據管制計劃協議，燃料調整費實報實銷，港燈不會從中獲利。