電費｜港燈6月調低「燃料調整費」6仙至每度電85.7仙 (更新)

【16:20 更新】新增港燈發言人回應 港燈電力投資（2368）今展開股東大會，主席霍建寧表示，電價燃料調整費將見頂，料下月可調減約6%費用。最新，港燈發言人表示，繼5月每度電提供1.1仙「燃料費特別回扣」後，6月份將進一步調低的燃料調整費，由5月份每度電91.7仙，下調6仙，至6月份每度電85.7仙。

霍建寧在股東大會上表示，料下月調減約6%費用，全年電費或續跌，預計燃料費高峰已過；執行董事陳來順則補充，電價燃料費將由5月份每度的91.7仙，下調至85.7仙。 重申港燈財務仍穩健 陳來順表示，直至今年5月份，集團回報率借貸多於500億元，但利息成本於3.1厘以下，而集團有良好借貸紀錄，故仍可在市場取得需要資金，料集團會維持現有借貸水平。他回應派息會否受高借貸影響集團，陳來順指向股東提供穩定回報是目標之一，儘管集團借貸無疑有上升，但財務仍穩健，就算2022年息率上升，全年平均利率低於3％，集團亦正與政府商討未來資本開支情況，暫無計劃發行新單位及回購。