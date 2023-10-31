需時研究｜明年第二階段測試 數碼港元推出未有期

金管局今年5月啟動「數碼港元」先導計劃後，昨發布第一階段報告，指試驗表明，數碼港元可在三方面為香港現有的支付生態系統帶來獨特價值，包括可編程性、代幣化及即時交收。不過由於試驗均在受控環境下以小規模形式進行，需要在明年進行下一階段計劃，探索更多新用例；又指目前尚未就會否推出數碼港元作出決定。

金管局副總裁李達志表示，數碼港元未有推出時間表，因仍需時待生態環境成熟，歐洲、英國及新加坡等都正花時間研究，「呢個情況唔係香港獨有，大家都認為唔簡單，要以年計研究先可以做決定」，又指推出與否對本港金融體系茲事體大，有必要向公眾清楚交代，「唔想因誤會而支持，因了解而棄用。」

可為支付生態帶來三大獨特性

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運指，數碼港元為支付生態帶來的三大獨特性中，當中可編程性的好處包括為企業引入新式或提升商業模式，如預繳費用可在預設條件後才發放、中小企均可輕鬆定制電子現金券等，另外，父母亦可確保子女零用錢用於特定用途。

研究範圍涉跨境支付及區塊鏈

金管局指，目前仍需要進一步研究數碼港元如何能與傳統支付系統互通，以及如何支持業界在創新領域、如代幣化存款的發展。金管局首席金融科技總監周惠強表示，下一階段測試或包括企業、跨境支付及區塊鏈，都值得探索，詳情會再公布，並會深入研究商業、私隱及保安三方面，會否有新問題浮現。

李達志亦指，目前仍要研究實現數碼港元的相關效益時，是否需要法例配合。