熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-31 04:30:18
日報

需時研究｜明年第二階段測試 數碼港元推出未有期

分享：
數碼港元

金管局昨公布數碼港元先導計劃第一階段報告；圖左起為周惠強、李達志及鮑克運。

金管局今年5月啟動「數碼港元」先導計劃後，昨發布第一階段報告，指試驗表明，數碼港元可在三方面為香港現有的支付生態系統帶來獨特價值，包括可編程性、代幣化及即時交收。不過由於試驗均在受控環境下以小規模形式進行，需要在明年進行下一階段計劃，探索更多新用例；又指目前尚未就會否推出數碼港元作出決定。

金管局副總裁李達志表示，數碼港元未有推出時間表，因仍需時待生態環境成熟，歐洲、英國及新加坡等都正花時間研究，「呢個情況唔係香港獨有，大家都認為唔簡單，要以年計研究先可以做決定」，又指推出與否對本港金融體系茲事體大，有必要向公眾清楚交代，「唔想因誤會而支持，因了解而棄用。」

可為支付生態帶來三大獨特性

金管局助理總裁(金融基建)鮑克運指，數碼港元為支付生態帶來的三大獨特性中，當中可編程性的好處包括為企業引入新式或提升商業模式，如預繳費用可在預設條件後才發放、中小企均可輕鬆定制電子現金券等，另外，父母亦可確保子女零用錢用於特定用途。

研究範圍涉跨境支付及區塊鏈

金管局指，目前仍需要進一步研究數碼港元如何能與傳統支付系統互通，以及如何支持業界在創新領域、如代幣化存款的發展。金管局首席金融科技總監周惠強表示，下一階段測試或包括企業、跨境支付及區塊鏈，都值得探索，詳情會再公布，並會深入研究商業、私隱及保安三方面，會否有新問題浮現。

李達志亦指，目前仍要研究實現數碼港元的相關效益時，是否需要法例配合。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受