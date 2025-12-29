霸王茶姬股價曾一度跌近14% 被指咖啡因過高飲後心悸

近日多名內地網民稱，在飲用「霸王茶姬」旗下飲品後出現失眠、心悸等不適狀況，質疑品牌在咖啡因含量。在上周五（26日）霸王茶姬的美股股價跌近14%。霸王茶姬發聲明澄清指，一杯原葉現泡茶飲的咖啡因含量約與一杯鮮奶咖啡（拿鐵/Latte）相當。

霸王茶姬收報 11.9 美元，跌幅收窄至2.54%。不過，由其上市以來股價已累計大跌逾六成。

內地網民：「腦子越想越清醒」

內地社交平台近日有網民發文聲稱，下午飲用霸王茶姬茶飲後，至深夜仍難以入睡，甚至「腦子越想越清醒」。還有內地網民聲稱，「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，實際上在蹭准毒品的擦邊球。」