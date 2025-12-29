熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 叱咤2025 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-12-29 17:08:59

霸王茶姬股價曾一度跌近14% 被指咖啡因過高飲後心悸

分享：
在上周五（26日）霸王茶姬的美股股價跌近14%。(資料圖片/中通社)

在上周五（26日）霸王茶姬的美股股價跌近14%。(資料圖片/中通社)

近日多名內地網民稱，在飲用「霸王茶姬」旗下飲品後出現失眠、心悸等不適狀況，質疑品牌在咖啡因含量。在上周五（26日）霸王茶姬的美股股價跌近14%。霸王茶姬發聲明澄清指，一杯原葉現泡茶飲的咖啡因含量約與一杯鮮奶咖啡（拿鐵/Latte）相當。

霸王茶姬收報 11.9 美元，跌幅收窄至2.54%。不過，由其上市以來股價已累計大跌逾六成。

內地網民：「腦子越想越清醒」

內地社交平台近日有網民發文聲稱，下午飲用霸王茶姬茶飲後，至深夜仍難以入睡，甚至「腦子越想越清醒」。還有內地網民聲稱，「霸王茶姬等高濃度咖啡因飲料，實際上在蹭准毒品的擦邊球。」

adblk5

霸王茶姬：咖啡因與一杯鮮奶咖啡相若

面對外界質疑，霸王茶姬發聲明澄清指，咖啡因又稱為「茶鹼」，天然存在於茶葉中，強調堅持使用茶葉現泡茶湯，令茶味更濃厚，同時保留天然咖啡因含量。

霸王茶姬補充，根據現有檢測結果，一杯用原葉現泡茶飲的咖啡因含量按每100ml同等容量計算，與一杯鮮奶咖啡大致相當，並顯著低於一杯美式咖啡，而對於網上惡意捏造事實、損害公司商譽的違法行為，將堅決依法維權。

上海禁毒委員會辦公室發文表示，經計算霸王茶姬的咖啡因含量在合格範圍內，又提醒大家切勿相信，網上「將奶茶比作準毒品」的言辭。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad