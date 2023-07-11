靈活應變｜專家倡多元持倉 下半年勝算增 摩根建議債七股三

上半年環球金融在通脹高企、加息及經濟衰退憂慮下個別發展，惟在多個資產中，港股相對失色，恒生指數期內累瀉逾4%。展望下半年的部署，專家普遍建議持倉宜股債匯兼備，以多元持倉，靈活應對陰霾未定的多變局面。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰建議「債七股三」的投資比例。債券方面，他傾向歐美政府債及包括亞洲、歐美投資級別的債券，如美國10年期債息現有逾4厘，而2年期債券亦有5厘。他指，雖然現時普遍定期存款利率有約5厘水平，惟由於鎖定年期較長「欠缺靈活性」，當美國下半年或明年上半年復甦，資金「被鎖住咗，有機會錯過入市時機」，而2年期美債，除可賺息外，亦可隨時買賣。至於內房企業債仍要避開，強調垃圾級別就要「小心啲」，評級低，違約風險高。

