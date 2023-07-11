靈活應變｜專家倡多元持倉 下半年勝算增 摩根建議債七股三

上半年環球金融在通脹高企、加息及經濟衰退憂慮下個別發展，惟在多個資產中，港股相對失色，恒生指數期內累瀉逾4%。展望下半年的部署，專家普遍建議持倉宜股債匯兼備，以多元持倉，靈活應對陰霾未定的多變局面。
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰建議「債七股三」的投資比例。債券方面，他傾向歐美政府債及包括亞洲、歐美投資級別的債券，如美國10年期債息現有逾4厘，而2年期債券亦有5厘。他指，雖然現時普遍定期存款利率有約5厘水平，惟由於鎖定年期較長「欠缺靈活性」，當美國下半年或明年上半年復甦，資金「被鎖住咗，有機會錯過入市時機」，而2年期美債，除可賺息外，亦可隨時買賣。至於內房企業債仍要避開，強調垃圾級別就要「小心啲」，評級低，違約風險高。
許長泰看好亞洲內需 籲持小量黃金
股票方面，許長泰建議留意日本、歐洲銀行股，以及中港及美國股市等，強調「全球多元化」的重要。看好亞洲內需主題，包括科網股，並指部分巨頭經歷監管改革及巨額罰款後陰霾已除，營商環境料好轉。另外日本及東南亞內需股或受惠疫後旅遊業復甦。美股則看好公用股及必需消費品等非周期股。最後，他建議持小量黃金，避開虛擬資產，後者仍受監管收緊影響，且一般只會在低息環境下造好。
龐寶林：股債貨幣配置 各佔三分一
東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，可以股份、債券、貨幣各佔三分一配置，股份方面，中港股料先低後高，可留意受惠地緣政局的軍工股、基建、車股、高息股、油股、保險及內銀等，看好中海油(883)、招商銀行(3968)、中國郵政儲蓄銀行(1658)、中國平安保險(2318)、比亞迪(1211)等，中海油以高息價殘吸引，招行受惠內需反彈及減息等。美股則可逢低吸納重磅科技股如Tesla、Nvidia及Coinbase。債券則以政府債、較長年期債券為主；亦可預留一成資金投放虛擬貨幣。
瑞士寶盛指新興市場吸引 增持印度股
瑞士寶盛認為，隨著亞洲市場環境的改善，下半年新興市場股票應出現有吸引力的投資機會，維持對印度股票的「增持」評級，並且認為內地存在選擇性投資機會。至於日本股票當前估值有吸引力，但走勢依賴日本央行行動及日圓走勢，如央行改變目前鴿派立場來擴大，甚至取消收益率曲線控制區間，將令日股受壓。