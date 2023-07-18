靜候放水｜上半年增長5.5% 遜預期 分析憂中國全年難保五

內地上季經濟增長遜預期，分析憂全年難「保五」！國統局昨公布，內地第二季國內生產總值(GDP)按年升6.3%，遠低於預期的7.3%；按季則微升0.8%。單計上半年則升5.5%，亦遜預期。市場觀望中央出手穩經濟，惟普遍對下半年經濟反彈力度不表樂觀，有大行1個月內兩度下調內地GDP預測，有分析更估計全年增長或僅4.9%，即未達官方的5%目標。
內地上半年GDP錄59.3萬億元人民幣，按年增5.5%。分產業看，第一產業增加值3.04萬億元人民幣，多3.7%；第二產業增加值23.07萬億元人民幣，升4.3%；第三產業增加值33.19萬億元人民幣，漲6.4%。全國城鎮調查失業率平均值為5.3%， 6月份為5.2%，按月持平。16至24歲勞動力調查失業率為21.3%，再創新高；25至59歲則錄4.1%。
花旗1個月內兩降GDP預測
花旗繼上月下旬將內地全年GDP由6.1%，降至5.5%後，昨再下調至5%，並認為內地官方目標面臨不達風險。該行料內地今季增長或放緩至4.1%，下季則錄5.2%，並指已考慮未來幾個月的政策支持。另外，由於去年次季內地經歷上海封城，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆對媒體指，撇除低基數效應，預料內地上季實質增長僅3%至4%，料下半年內地樓市續弱，青年人的高失業率亦打擊消費復甦，估計經濟反彈有限，預測全年增長僅4.9%。
瑞銀恐減息效果 不敵信貸疲弱
瑞銀則預期內地全年增長5.2%，但認為相關預測存在很大下行風險。該行指，內地為保增長目標，本月底舉行的中央政治局會議或會有支持經濟的政策出台，但不預期為大規模放水，料政策利率及存款準備金率下半年分別下調10點子及25點子，但其效果或會受限內地信貸需求不足。