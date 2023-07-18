靜候放水｜上半年增長5.5% 遜預期 分析憂中國全年難保五

內地上季經濟增長遜預期，分析憂全年難「保五」！國統局昨公布，內地第二季國內生產總值(GDP)按年升6.3%，遠低於預期的7.3%；按季則微升0.8%。單計上半年則升5.5%，亦遜預期。市場觀望中央出手穩經濟，惟普遍對下半年經濟反彈力度不表樂觀，有大行1個月內兩度下調內地GDP預測，有分析更估計全年增長或僅4.9%，即未達官方的5%目標。

內地上半年GDP錄59.3萬億元人民幣，按年增5.5%。分產業看，第一產業增加值3.04萬億元人民幣，多3.7%；第二產業增加值23.07萬億元人民幣，升4.3%；第三產業增加值33.19萬億元人民幣，漲6.4%。全國城鎮調查失業率平均值為5.3%， 6月份為5.2%，按月持平。16至24歲勞動力調查失業率為21.3%，再創新高；25至59歲則錄4.1%。