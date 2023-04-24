靜待破位｜恒指困千點通道 逾年最悶 中金指大挫機會微 逢跌撈

恒指上周五收報20,075點，全周失363點或1.8%，自3月29日至上周止均在千點反覆橫行，期內高低波幅僅979點，而上周VHSI一度低見21.81，為2022年1月下旬以來15個月最低，反映市場預期大市持續處低波幅。美股上周五及港股美國預託證券(ADR)各自走，滙豐控股(005)ADR較港升0.2%；騰訊控股(700)則較港低0.9%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開49點，未見明顯方向。

港股陷困，恐短線難逃脫！恒生指數整個4月都受困二萬至二萬一通道，上周五曾跌穿二萬關後，收市則險守，再度跌至通道底，俗稱港股恐慌指數的恒指波幅指數(VHSI)跌至逾1年低。好友在二萬關邊暫未服輸，牛證收回重倉區續守在極貼價的19,800點水平，中金報告亦指，港股短期可能仍乏方向，但大幅下行風險有限，「任何因意外衝擊而導致的大幅回調，都是更好的再布局良機」。

多條移動平均線貼價匯聚

目前恒指主要移動平均線，包括10天、20天、50天及俗稱牛熊分界線的250天線均匯聚在19,700點至20,400點水平，最遠距離僅676點。過往當多條移動平均線交匯時，市場均預期大市或即將「爆邊」，即見明顯向上或向下突破，不過有券商則認為，暫時未到「爆邊」的時候。

中金指，即使內地首季經濟數據勝預期，但市場反應偏向負面，投資者似乎更聚焦數據「未來後勁」多於過往表現，要再進一步推升大市或需要更多增長利好因素及政策配合，維持盤整形勢。該行指，對港股中期前景並不悲觀，即使市況沒有方向，但仍會類似2019年的區間波動、卻又不缺明顯的「結構性機會」。

牛證街貨佔多 貼價守19800關

目前輪證市場仍以好友佔多，按輪證發行商數據，牛證街貨佔近七成，收回重倉區19,800點水平囤積6.07億份牛證，涉及1,193張期指；熊證收回重倉區則在較遠價、近日大市的橫行的通道頂21,000點水平，涉近3.5億份及536張期指。

平保再駁滙控：股東應受基本尊重

另外，將於下月5日舉行股東大會的滙控，就屆時將就小股東提出檢討重組及派息兩方案作表決，反對方案的滙控管理層與支持方案的第二大股東中國平安保險(2318)連日隔空對戰。平安資管董事長黃勇近日再發聲明，迄今為止，滙控從未就新戰略重組方案與集團做正式討論，並指按國際基本的公司治理原則和理念，任何股東或者投資者的意見，理應得到公司董事會和管理層的基本尊重。他又重申，戰略重組後滙控仍然是滙控亞洲控股股東，為一家各地業務相互協同的全球銀行，不會造成環球價值損害、增加運營成本、及法律障礙等。