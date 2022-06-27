靜待科企低谷回升 港股下半年憧憬二萬五

大市展望
半年結在即，即使港股「五不窮」「六不絕」連升兩月，但恒生指數第二季暫仍挫1.3%或278點，至21,719點，倘最終要連續四季報挫，便為2008年亞洲金融海嘯年連跌5季後，最長的季度跌浪；累計上半年則暫挫7.2%或1,678點。市場普遍相信，恒指下半年再下挫空間有限，反而有機會上試二萬五。招銀證券國際有報告指，下半年是中國互聯網行業「靜待低谷回升」的時候，並首選3隻科網股。
科技股成為大市下半年反彈動力的關鍵之一。招商證券國際認為，科網股收入增長將在今季後穩步上升，尤其是電商和廣告業務，如京東集團(9618)在「618」實現了10%按年增長；另外又指從行業整體的首季業績及股價表現看，表現跑贏的企業主要因為利潤率超預期，而非因為收入顯著增長，相信成本控制為板塊下半年的盈利表現驅動力。至於監管陰霾，該行認為行業的重大政策數量已減少，特別是針對平台的監管，環境已趨穩定。
招商證券首選美團京東網易
招商證券國際因而推持科網股的「推薦」評級，並指在行業復甦下會首選美團(3690)、京東及網易(9999)目標價分別為234元、73美元(相當於港股約284.7元)、148美元(相當於港股約231元)。至於騰訊控股(700)，該行目標價看507元，潛在升幅32%，並認為下半年廣告收入跌幅會收窄；阿里巴巴(9988)則看140美元，相當於港股136.5元，認為其國際商業業務，相較內地會有更快的增長，惟相信內地商業在下半年會迎來復甦。
至於整體大市方面，多間券商如建銀國際、光大證券及滙豐環球私銀，均預料下半年最高可試二萬五水平，後者更指可望升至25,410點，即潛在升幅有3,691點或17%；而信安資金管理及花旗則相信可挑戰二萬四水平。另外建銀國際亦預料恒生科技指數下半年可升約兩成，至5,800點。
恒指今料高開 百天線關鍵
恒指今日則有機會隨外圍高開，港股美國預託證券(ADR)各自走，但滙豐控股(005)ADR較港高2.1%，阿里亦增1.3%，綜合主要ADR表現，相當於恒指今日高開83點，至21,803點，市場焦點料在大市能否突破近日持續遇阻的100天移動平均線(上周五處21,722點)。