靜待科企低谷回升 港股下半年憧憬二萬五

大市展望

半年結在即，即使港股「五不窮」「六不絕」連升兩月，但恒生指數第二季暫仍挫1.3%或278點，至21,719點，倘最終要連續四季報挫，便為2008年亞洲金融海嘯年連跌5季後，最長的季度跌浪；累計上半年則暫挫7.2%或1,678點。市場普遍相信，恒指下半年再下挫空間有限，反而有機會上試二萬五。招銀證券國際有報告指，下半年是中國互聯網行業「靜待低谷回升」的時候，並首選3隻科網股。

科技股成為大市下半年反彈動力的關鍵之一。招商證券國際認為，科網股收入增長將在今季後穩步上升，尤其是電商和廣告業務，如京東集團(9618)在「618」實現了10%按年增長；另外又指從行業整體的首季業績及股價表現看，表現跑贏的企業主要因為利潤率超預期，而非因為收入顯著增長，相信成本控制為板塊下半年的盈利表現驅動力。至於監管陰霾，該行認為行業的重大政策數量已減少，特別是針對平台的監管，環境已趨穩定。

