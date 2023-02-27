非洲筍工｜月薪4萬請人到非洲養雞　網民擔心係騙局公司咁解釋

青島公司月薪4萬請人到非洲養雞，但公司稱工資真實，但環境艱苦。(資料圖片)

該工作招聘廣告指，正在招聘一名養雞場場長，需前往非洲坦桑尼亞或加納工作，公司會提供年假、年終獎金及機票，同時亦列出列出數個要求：

到外國出差的工作是否值得考慮？近日山東省青島市一間企業，以月薪3萬至4萬元人民幣（折合約3.4萬至4.5萬港元），招聘於非洲工作養雞場場長，引發內地網民熱議。

公司： 真正適合的人不多

內媒就廣告向該公司的工作人員查詢，工作人員回應指，「有很多發簡歷的，真正適合的不是特別多。」，又表示場長只要工作經驗足夠，是可以達到所稱的工資標準，但是工作環境要艱苦一點，因為當地氣候和國內不一樣，有人不適應當地的氣候，就不幹了。

工作人員還表示，場長需要工作經驗足的人擔任，所以不考慮20歲以下的年輕人來應聘，年輕人如果要應聘，只能由低做起。

網民：設局強摘器官？

招聘廣告內地網民熱議，有網民認為打工順道能出國還不錯，「夢寐以求啊高薪+田園生活」、「不是為了錢，主要是想去歷練歷練」、「幹幾年首付就出來了，有點心動」；亦有網民認為太辛苦，「有命花嗎？非洲的氣候水土能適應不？病了可沒有好條件看病！」、「養雞在非洲風險也很大」；

更有網民懷疑是騙局，有可能是「設局強摘器官」，「會否是騙到緬北？」、「確定不是把人騙到國外搞詐騙？」、「感覺像騙局」、「讓人去扮雞或者直接做雞？」。