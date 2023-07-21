面對全球經濟環境不明朗　金管局余偉文：中國資產或是分散風險理想資產

余偉文接受內地《新京報》旗下的《貝殼財經》訪問時表示，貨幣國際化是非常漫長的過程，但相信人民幣作為國際儲備和支付貨幣的比例會慢慢增加。他提到，實體經濟在境外使用人民幣是人民幣國際化最重要的一部分，實體經濟在使用人民幣進行跨境結算和支付時，由於存在使用習慣問題，仍需要一個適應的過程。

面對全球經濟環境不明朗的情況下，金管局總裁余偉文日前接受內媒採訪問時表示，現時大部分機構都在分散資產的風險，中國資產或許是很好可以分散風險的資產。

香港跨境人民幣基礎設施建設基本完成

余偉文又透露，目前在香港跨境人民幣的基礎設施建設已基本完成，金管局和人行在搭建好使用跨境人民幣的基礎設施後，企業首先考慮的是使用跨境人民幣的便利性和流動性。因此金管局將在跨境人民幣產品豐富性方面有所準備，目前跨境人民幣貸款和債券規模正在快速發展。

不過，余偉文坦言，現時在香港的人民幣股票市場發展仍有難度，他指若「跨境通」中股票部分的「南向通」可提速，人民幣櫃台流動性或有大幅提升。他亦指在香港人民幣股票櫃台推出後，初期的發展可能會比較慢，但隨後將逐漸提速。未來內地與香港的金融合作仍有巨大的空間。

HIBOR半年結後仍偏高

此外，余偉文現時正於北京訪問，他被問及有關香港銀行同業拆息（HIBOR）於半年結後依然偏高，他表示過去幾天香港同業拆息微微上調，少許反映銀行預見美國下周可能加息，令港息可能更快貼近美息，但他強調，在聯滙制度下，這是非常正常現象，當總結餘到某一程度，港息自然會貼近美息，而美國若再加息，港息自然會跟上。

日前1個月HIBOR昨升至5.209厘的近16年高位。