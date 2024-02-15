韓媒：滙豐法巴涉非法沽空案　南韓派70人搜查三個辦事處

南韓傳媒報道，滙豐及法巴兩行去年涉嫌一宗非法沽空案，首爾南部地方檢察廳金融調查科周四（15日）啟動搜查行動，派出約70名調查人員，前往兩行位於首爾辦事處在內的三個場所。兩行此前已被南韓金融監督院（FSS）建議判處創紀錄的最高罰款，分別各罰近6,000萬元。

南韓派70人搜查三個辦事處

《韓聯社》報道，引述韓國首爾南部地方檢察廳辦公室發言人，證實搜查行動，但沒有交代行動詳情。滙豐、法巴未回應有關行動。