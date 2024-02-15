韓媒：滙豐法巴涉非法沽空案　南韓派70人搜查三個辦事處

南韓傳媒報道，滙豐及法巴兩行去年涉嫌一宗非法沽空案，首爾南部地方檢察廳金融調查科周四（15日）啟動搜查行動，派出約70名調查人員，前往兩行位於首爾辦事處在內的三個場所。兩行此前已被南韓金融監督院（FSS）建議判處創紀錄的最高罰款，分別各罰近6,000萬元。
南韓派70人搜查三個辦事處
《韓聯社》報道，引述韓國首爾南部地方檢察廳辦公室發言人，證實搜查行動，但沒有交代行動詳情。滙豐、法巴未回應有關行動。
滙豐法巴或分別被罰近6000萬元
《彭博》此前引述知情人士表示，韓國金融監督院（FSS）建議向滙豐及法巴處以至少100億韓元（折合約5,992.1萬港元）的罰款。知情人士說，南韓當局於12月20日的會議上，討論有關罰款問題，惟未得出結論，但委員會期望盡快敲定罰款金額，如最終落實罰款，將是南韓首次對從事無貨沽空活動行為的全球投資銀行實施此類處罰。就以上事件，滙豐及法巴未有回應。
至於南韓當局至今對非法沽空最大宗罰款，是今年3月處罰奧地利「Erste Asset Management」，涉及資金約38.7億韓元（折合約2,319萬港元）。
有關兩行涉及的無貨沽空行為，據報法巴在2021年9月至2022年5月無貨沽空101隻股票，涉400億韓圜，包括社交平台巨頭Kakao Corp；滙豐則涉在2021年8月至12月期間，對9隻股票進行同樣操作，涉160億韓圜。