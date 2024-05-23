響應中央｜萬科碧服再升抵半年高 內銀傳積極放貸救內房

港股二萬關前整固之際，內地救市消息仍不斷傳出。外電昨報道，內地大型銀行正響應中央政策，敦促分行向國企放貸以購買陷困內房手上的庫存。內房及物管股昨普遍跑贏，萬科企業(2202)及碧桂園服務(6098)昨分別飆4%及7.6%，齊齊再升至約半年高位。



其他造好內房及物管股包括融創服務(1516)、寶龍商業(9909)及世茂集團(813)，昨均升最少半成；另外合景悠活(3913)漲4%，雅生活服務(3319)、中海物業(2669)、保利物業(6049)、越秀服務(6626)及合富輝煌(733)等則飆逾3%。

人行上周稱將設立3,000億元人民幣保障性住房再貸款，鼓勵金融機構支持國企以合理價格收購已建成未出售商品房，並作保障性住房用，預計帶動銀行貸款5,000億元人民幣。《彭博》昨引述消息報道指，工商銀行(1398)等國有銀行正指導旗下分行向以購買的物業作抵押的貸款者發放貸款，並集中併購貸款，認為目的是協助陷困內房消除過剩庫存。不過報道亦指相關指導對銀行充滿挑戰性，目前仍未清楚相關指導會否引發銀行貸款大增；又指國企貸款利率約4厘，而民企則為其兩倍。