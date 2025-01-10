頂頭槌才穩獲一手 布魯可掀搶購 暗盤曾漲82%

熱爆新股、被市場視為下一隻泡泡瑪特(9992)的內地拼塔角色玩具企業布魯可(325)今日掛牌，昨公布的分派結果顯示，要認購「頂頭槌」才可穩獲一手。布魯可昨在暗盤旋即掀起搶購，並一度高見110元，較其上限定價60.35元高82.3%，即一手300股帳面最多獲利近1.49萬元。



超購及凍資均列史上第三

按布魯可分配結果，其公開發售部分超額約5,999倍，為香港新股史上第三大「超購王」，同時意味其凍資額超過8,700億元，亦為歷來第三大「凍資王」。另外，布魯可錄約12.68萬人申購，一手中籤比率只有10%，須「頂頭槌」才穩獲一手，即申購4,020手，涉約120.6萬股，即須斥資約7,278萬元申購，並有多達5,454人頂頭槌。