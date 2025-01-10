頂頭槌才穩獲一手 布魯可掀搶購 暗盤曾漲82%

熱爆新股、被市場視為下一隻泡泡瑪特(9992)的內地拼塔角色玩具企業布魯可(325)今日掛牌，昨公布的分派結果顯示，要認購「頂頭槌」才可穩獲一手。布魯可昨在暗盤旋即掀起搶購，並一度高見110元，較其上限定價60.35元高82.3%，即一手300股帳面最多獲利近1.49萬元。
超購及凍資均列史上第三
按布魯可分配結果，其公開發售部分超額約5,999倍，為香港新股史上第三大「超購王」，同時意味其凍資額超過8,700億元，亦為歷來第三大「凍資王」。另外，布魯可錄約12.68萬人申購，一手中籤比率只有10%，須「頂頭槌」才穩獲一手，即申購4,020手，涉約120.6萬股，即須斥資約7,278萬元申購，並有多達5,454人頂頭槌。
至於國際發售方面，布魯可則錄超額認購37.6倍。
由於錄得巨額超購，布魯可已觸發回補機制，行使「發售量調整權」增加發行數量，在原先發售2,412萬股基礎上，發行15%(即361.80萬股)額外新股份，集資額由14.55億元，增至16.7億元，所得淨額15.57億元。
布魯可暗盤衝高，三大暗盤交易平台昨均錄逾七成升幅，暗盤收市價最高為輝立，錄105.3元，高74.5%，以一手300股計，每日帳面獲利近1.35萬元。
被視為下一隻泡泡瑪特
布魯可主要生產奧特曼(港稱鹹蛋超人)、漫威(Marvel)、變型金剛、火影忍者等IP授權玩具，當中以奧特曼為最大收入來源，2023年及2024年上半年分別佔整體收入63.5%及57.4%。布魯可去年上半年收入升2.4倍，至10.5億元人民幣，惟錄虧損2.6億元人民幣，虧損較2023年上半年的2.02億元人民幣擴大。
由於同樣經營IP授權玩具的泡泡瑪特近年升勢驚人，加上布魯可分派偏「手緊」，市場普遍預期不少中籤投資者會傾向「坐貨」，預料布魯可在上市初期大波動後，或可繼續向好。