順利實現退休夢 年金與QDAP點幫到手？

許多人對退休生活有不同憧憬，然而，手頭積蓄或退休金卻未必足夠無憂無慮地實現退休夢。當長壽成為退休生活的隱憂時，穩定的退休收入便是理想退休生活的關鍵。市面上不同的年金計劃，包括合資格延期年金保單（QDAP），都是幫助規劃退休的理想工具。
用「年金」自製長糧
年金是一種以累積儲蓄換取長期穩定收入的保險產品，常被形容是「自製長糧」。年金主要分為「即期年金」與「延期年金」兩類。「即期年金」沒有資金累積期，投保人一筆過繳付保費後，便可立即開始定期領取年金收入。一般而言，這類產品較適合已有一定儲蓄的退休人士，他們可以將部分積蓄用作購買「即期年金」，然後即時獲得穩定收入，部分產品的年金派發期可以直至投保人百年歸老。
「延期年金」則設有累積期，投保人可以定期繳付保費，讓保險公司在累積期內為資金投資增值。經過一段指定時間後，投保人才開始領取年金。一般而言，此類年金比較適合在職人士，因為他們有較長時間以定期儲蓄方式逐步累積財富。
QDAP享有稅務優惠
為鼓勵在職人士為退休生活做好準備，符合特定條件的「延期年金」產品會獲保險業監管局認證為「合資格延期年金保單（QDAP）」，而符合扣稅資格的納稅人亦可就其合資格延期年金保費申請稅務扣除，每個課稅年度最高扣減6萬港元，以實現儲蓄與扣稅雙重效益。但要留意，6萬港元扣稅額是QDAP的保費及「可扣稅強積金自願性供款」的合計金額。獲認證的QDAP的銷售說明書上會印有QDAP標誌。市場上的QDAP普遍有5年及10年供款期，年金領取期最短為10年，最長為終身。
善用保監局「年金至識㨂」網上工具比較QDAP
大家可瀏覽保監局的「年金至識㨂」一站式網上平台，檢視獲認證的全部QDAP名單及產品特點，包括投保年齡、保費供款期、年金領取期及內部回報率等，在選購前一次過進行比較，從而㨂選符合個人偏好的QDAP產品。大家要緊記，年金及QDAP產品是退休理財的一部分，應考慮個人的財務狀況，再配合其他理財規劃綜合互補，以應對不同的退休理財需要。