順利實現退休夢 年金與QDAP點幫到手？

QDAP是幫助規劃退休的保險產品，投保QDAP前可上「年金至識㨂」平台搜尋最適合自己的QDAP產品。

許多人對退休生活有不同憧憬，然而，手頭積蓄或退休金卻未必足夠無憂無慮地實現退休夢。當長壽成為退休生活的隱憂時，穩定的退休收入便是理想退休生活的關鍵。市面上不同的年金計劃，包括合資格延期年金保單（QDAP），都是幫助規劃退休的理想工具。

用「年金」自製長糧

年金是一種以累積儲蓄換取長期穩定收入的保險產品，常被形容是「自製長糧」。年金主要分為「即期年金」與「延期年金」兩類。「即期年金」沒有資金累積期，投保人一筆過繳付保費後，便可立即開始定期領取年金收入。一般而言，這類產品較適合已有一定儲蓄的退休人士，他們可以將部分積蓄用作購買「即期年金」，然後即時獲得穩定收入，部分產品的年金派發期可以直至投保人百年歸老。