順豐香港千萬拓冷運 即日派送 3區先行

新冠肺炎疫情過後，消費者的購物及餐飲消費模式出現變化，其中對急凍、冰鮮等食品需求增多，亦帶動市場對冷凍物流鏈的需求。順豐香港於今年2月已推出「本地冷運配送服務」，涵蓋急凍、冰鮮及恆溫3個溫區。

冷運業務部負責人陳閣敏透露，將於7月初率先於觀塘、荃灣及葵涌推出「即日派送服務」，客戶只要在早上11時前下單，於中午12時前讓收派員成功攬收快件或於指定門店寄出快件，最快可以即日完成送達各區；其他地區寄出的冷凍件，一般可於寄出後1天送達。公司會密切留意市場反應，計劃擴大即日派送的區域範圍，預期下半年將增加資源投放，增設更多冷運設備及人手應付客戶需要。

首席市場官何慧兒指，公司投放超過1,000萬元發展冷運業務，包括現設有約10萬方呎的冷凍倉庫、15部冷運車設有GPS實時追蹤及溫度監控、最快今年10月推出15部集團首創的冷凍櫃，現正與個別屋苑商討中，以及人手投入等。

計劃拓展至醫藥等產品

何慧兒稱，冷運配送現時以B2C(企業對消費者)的客戶為主，亦提供展會進離場及運送商品服務，協助不同中小企參展商拓展商機。公司未來會開拓更多B2B(企業對企業)客源，亦積極發展倉儲一體化，提供一站式冷運物流解決方案，協助客戶降低營運成本。另外計劃將冷運配送服務種類拓展至醫藥等其他產品，並會著手開發國內外跨境市場。