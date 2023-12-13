順豐香港新推機場行李託運及送遞服務 年底前享七五折優惠｜企業動態

聖誕新年假期將至，不少市民計劃外遊，為減輕市民及旅客出行負擔，順豐香港推出嶄新的「機場行李託運及送遞服務」，在10間順豐站增設行李送遞服務，協助外遊旅客提前將行李由市區送遞到機場。其中，在位於康城商場的順豐站，更獲香港國際機場授權，聯同航空公司率先引進「智能登記櫃檯」，供客戶自助辦理行李託運，透過順豐一站式行李配送服務，旅客的託運行李可直達目的地機場提取。 順豐香港指，「機場行李託運及送遞服務」提供行李送遞、託運及寄存三大服務，包括往來機場與市區之間的行李送遞及託運；預約安排專人上門，或前往位於港九新界的指定10間順豐站，包括尖沙咀、旺角、沙田、上水、元朗、鴨脷洲等，將行李送遞或託運到機場；另外亦可於順豐香港設立在機場的「寄存及送遞櫃檯」寄存行李。

現階段只適用於國泰航空直航航線 順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣表示，收費是按照不同服務場景而定，如親臨指定順豐站使用行李送遞及託運服務，收費分別為一件80元起及一件120元起；亦提供預約上門行李託運及送遞服務。至於行李寄存則按每小時計收費14元。客戶除可透過順豐香港官網或手機應用程式(SFHK APP)預約下單，更可隨時隨地追蹤行李狀況。為讓旅遊人士體驗全新行李配送業務，順豐香港推出節日優惠，由即日起至本月31日，使用「機場行李託運及送遞服務」將享有七五折優惠。 順豐香港率先在將軍澳康城順豐站增設「機場行李託運服務」，設置由香港機場管理局及航空公司合作的「智能登記櫃檯」及「自助行李託運櫃檯」，供客戶自助辦理行李託運。旅客只需於航班起飛前24小時憑電子機票或登機證，以及旅客證件，按照櫃機屏幕指示輸入資料，系統便會自動列印登機證和行李標籤；然後為需要託運的行李磅重，再進行掃瞄配對資料等，便可提交順豐站職員密封行李準備送遞。此外，市民亦可提前不少於12小時預約上門安排行李託運，由順豐香港職員及獲認可的工作人員辦理託運手續。「機場行李託運服務」現階段只適用於國泰航空(293)的直航航線，未來會進一步與不同航空公司溝通合作，拓展服務範圍。