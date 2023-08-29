須落重藥｜降稅效力短癮 中港股撐唔起

內地連環出招救市，昨率先將股票交易印花稅率大降五成，惟效力僅曇花一現，中港股市齊高開後，收市升幅顯著收窄。其中恒生指數最多升608點或3.3%，重越18,500點，惟收市僅揚174點或1%，報18,130點。分析指內地救市力度未夠，須落重藥。 國企股指數及恒生科技指數昨曾飆4%及5.2%，惟收市升幅收窄分別僅揚1.2%及1.7%，主板成交按日增24%，至1,010億元。沽空額亦飆28%，至203.8億元，沽空率20.2%，主要涉盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)以及南方恒生科技(3033)，沽空額介乎13.4億至22.6億元。 內地減股票印花稅冀帶動交投，惟多隻券商股先高後走軟，中信證券(6030)及中金(3908)分別漲12%及11.5%，收市齊轉跌逾1%；海通證券(6837)曾升10.8%，收市僅揚0.4%。印花稅調整適用於「滬股通」及「深股通」，港交所(388)曾漲8%，高見310.6元，惟收市僅升3.3%，報297.2元，為升幅最大藍籌。

內地股市方面，上證綜合指數最多飆5%，收市僅升1.1%，3,200點未能穩守，報3,098點，深圳成分指數曾漲5.7%，惟收市僅升1%，兩市成交較上周五多47%，達逾1.1萬億元人民幣。 景順中國A股高級投資組合經理劉徽指，減稅意義遠不止為投資者節省部分交易成本，更向市場釋放出最高決策者高度關注內地股市訊號，以提振投資情緒。其他政策如減慢IPO速度、放寬保證金融資要求及更嚴格規範主要股東減持行為，有助提升市場流動性及減少股票供應，從而利好A股市場整體供求。如有需要，內地或推更多政策，如延長交易時間、擴大互惠基金投資範疇、銀行財富管理產品購買股票等。 野村指，內地明顯加大支持股市力度及採取措施拯救樓市，以提振股市及人民幣升值，但認為力度不夠，如沒有額外更積極政策刺激，其成效將是短暫。剛推出的措施不足以阻止經濟下滑，不得不推出更多房地產寬鬆措施，以阻止經濟螺旋式下行。 恒大復牌瀉八成 資金短缺難解決 停牌17個月的中國恒大集團(3333)昨復牌，並宣布債權人會議延期一個月至下月下旬舉行，復牌後股價急插近九成，由「蚊股變毫股」低見0.22元，收報0.35元，亦挫逾78%，市值單日蒸發逾171億元，至尚餘46億元，由歷史高位累瀉逾98%。分析指恒大未來經營續困難，難以集資、發債及借貸等，資金短缺問題恐難解決。