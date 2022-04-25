預告表現｜金管局余偉文：外匯基金陷股債匯三重打擊

金管局總裁余偉文指，由於市況異常波動，外匯基金與其他投資者一樣難以獨善其身，短期表現無可避免會受到影響。(資料圖片)

金管局總裁余偉文於《匯思》以「沉著應對市場波動」發文，指受制於新冠肺炎疫情反覆、通脹加劇，以及主要央行政策轉向等多個不明朗因素，投資者管理資產時如履薄冰。2月起俄烏局勢引發地緣政治危機升溫，終成市場「最後一根稻草」，觸發了股票、債券、外匯市場的資產價格大幅波動，為全球投資者及帶來嚴峻的挑戰。

他指，回看疫情爆發初期，多個主要地區的央行及政府推出空前寬鬆的貨幣政策和財政措施。在大量資金追逐下，環球股市過去兩年水漲船高，多個海外股票市場更於去年屢創新高。外匯基金去年亦錄得逾1,700億元收益。然而，高企的估值令股市對壞消息更為敏感，稍有風吹草動，投資者便會大舉拋售股票避險。近期股市尤其波動，如今年3月中，恒生指數於一周內出現幾千點上落驚險場面。由於市況異常波動，外匯基金與其他投資者一樣難以獨善其身，短期表現無可避免會受到影響。

今年首季市場卻打破慣例，罕有地出現「股債齊落」，在通脹壓力及央行「收水」預期下，環球主要國債被拋售，令債券價格大跌。以彭博美國國債指數為例，首季跌幅達5.6%，是自1973年有紀錄以來最大單季跌幅。余偉文指過去多年量寬政策令利率長期低企，投資債券只能帶來微薄利息收入，不足以彌補債價下跌造成的損失；今年首季股債雙輸，令市場上大部分環球股債基金，甚至香港強積金中股票比重較低的保守混合型基金，均未能倖免於第一季錄得虧損。

外匯方面，年初至今，美元趨強，使非美元資產以美元計價時出現帳面匯兌損失。他指若接下來美國相對於其他經濟體加快收緊貨幣政策的步伐，令美元兌其他主要貨幣繼續走強，外匯基金將可能陷入股、債、匯「三重打擊」的艱難局面。

四項部署應對風險

他又稱，外匯基金作出四項部署，第一，在美國加息預期下，外匯基金增加現金和浮動利率債券比例。浮動利率債券可以更有效地減低債券「息升價跌」負面影響。第二，外匯基金適當地調整非美元資產帶來的外匯風險，以降低美元進一步轉強所帶來的帳面匯兌損失；冀讓外匯基金能維持足夠流動性，亦盡量減低美國利率波動對整體投資收入影響。第三，在過去幾年，通過持有抵禦通脹投資產品，以及加大「長期增長組合」下的另類投資(包括房地產及基建投資等實物資產)，令投資組合更多元化，更有效地分散風險。「長期增長組合」一直表現出色，自成立以來至去年9月底內部回報率年率達15.3%。第四，續提高資產組合流動性，確保有需要時能迅速提供資金維持香港貨幣及金融穩定，及配合政府提取財政儲備存款以應對疫情。