預測｜東亞蔡永雄料港銀本月將加息0.25厘

東亞銀行(023)首席經濟師蔡永雄預期，本港將進入新一輪加息周期，面對高通脹，美國聯儲局今年以來已累計加息3.75厘，預期未來將進一步上調聯邦基金利率，以壓抑通脹返回其政策目標。聯儲局本月議息料將再加息0.5厘，明年第一季將再加息兩次，聯邦基金利率將至少升至約5厘，屆時該局會觀望一段時間，並按最新通脹和經濟數據作下一步的考慮。至於本港正式步入新一輪加息周期，但至今利率升幅仍低於美國，預期美國本月議息後，香港銀行將最少加息0.25厘，明年港銀料跟隨美國進一步加息。

另外，蔡永雄指，相信明年香港經濟表現將較今年為佳，若新冠肺炎疫情持續穩定，負面影響將逐漸減退。然而，經濟能否全面復甦仍取決於何時與內地通關，以及環球經濟不明朗因素的變化。他預期本港明年經濟增長回升至約3.5%；失業率料回落至平均3.2%；通脹維持約1.9%溫和水平。

私人住宅樓價今年料瀉 11%

本港今年首三季經濟按年收縮3.3%，經濟表現受疫情、全球貨幣環境迅速收緊、地緣政治局勢升溫，以及環球需求轉弱等影響，全年將收縮約3%。他又預計，今明兩年本港私人住宅樓價將分別下跌約11%及5%。

內地方面，今年以來內地經濟受到新冠肺炎疫情、房地產市場調整和外圍不明朗因素困擾，情況於年底有轉趨樂觀跡象。隨著當局進一步優化疫情防控措施，金融監管部門亦從多方面對房地產行業提供支持，加上中長期推動經濟向高品質發展的措施逐步出台，將有助提振消費者和投資者的信心，推動經濟表現從低位回升。預期內地今明兩年經濟增長分別為3.5%及5.2%，通脹預期分別為2.3%及2.2%。