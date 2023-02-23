預算案倡｜接軌國際 港股擬打風開市 全球唯一交易所 因惡劣天氣停擺

香港的國際金融中心地位近年成為各界關注焦點，財政司長陳茂波昨公布的財政預算案亦提出多個建議以穩定及提升香港地位，當中包括探討一系列優化交易機制的建議，其中受關注的是探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，意味在8號風球或黑色暴雨警告下，證券市場仍繼續交易，以接軌國際。

《華爾街日報》在去年底香港舉辦「國際金融領袖峰會」後曾報道，港交所(388)為全世界唯一會因為天氣而休市的主要交易所，並指因而令投資者及證券行帶來麻煩。事實上，港交所行政總裁歐冠昇在2021年新上任時，亦曾對香港因黑色暴雨警告而停市的操作表示驚訝不已，並稱雖然不想任何人在惡劣天氣下冒險，但必須找出方法以確保市場開放。

仍需清算行及券商等配合

不過在惡劣天氣下，香港不單單是股市停擺，而是整個金融體系都大規模關閉，例如銀行停止運作就直接影響股市結算，部分中小型證券行能否支援惡劣天氣下繼續交易亦成疑，因此要成事仍需在清算行及證券商等多方面配合才能成事。