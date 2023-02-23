預算案倡｜接軌國際 港股擬打風開市 全球唯一交易所 因惡劣天氣停擺

香港的國際金融中心地位近年成為各界關注焦點，財政司長陳茂波昨公布的財政預算案亦提出多個建議以穩定及提升香港地位，當中包括探討一系列優化交易機制的建議，其中受關注的是探索市場在惡劣天氣下繼續運作的安排、檢視自行成交防範功能及相關限制，意味在8號風球或黑色暴雨警告下，證券市場仍繼續交易，以接軌國際。
《華爾街日報》在去年底香港舉辦「國際金融領袖峰會」後曾報道，港交所(388)為全世界唯一會因為天氣而休市的主要交易所，並指因而令投資者及證券行帶來麻煩。事實上，港交所行政總裁歐冠昇在2021年新上任時，亦曾對香港因黑色暴雨警告而停市的操作表示驚訝不已，並稱雖然不想任何人在惡劣天氣下冒險，但必須找出方法以確保市場開放。
仍需清算行及券商等配合
不過在惡劣天氣下，香港不單單是股市停擺，而是整個金融體系都大規模關閉，例如銀行停止運作就直接影響股市結算，部分中小型證券行能否支援惡劣天氣下繼續交易亦成疑，因此要成事仍需在清算行及證券商等多方面配合才能成事。
上半年推人幣櫃台莊家制
同時，港交所將於今年第一季實施先進科技公司上市制度，拓寬發行人上市渠道，亦將於今年內就GEM提出具體改革建議，並諮詢持份者。而繼今年1月通過豁免雙櫃台證券市場莊家特定交易的印花稅後，港交所將於今年上半年推出有關莊家機制，提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，配合本地發行人設立人民幣交易櫃台，推動人民幣證券在港發行交易。
另外，陳茂波指金管局正與泰國央行合作，探討讓兩地旅客分別以香港的「轉數快」及泰國的「PromptPay」在當地付款，為旅客提供多一個安全、快捷及有效的支付選擇。
強積金或可投資港府債券
債市方面，政府擬下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，規模為回歸以來最大，並指示金管局與積金局研究未來在政府發行的綠債和基礎建設債券中，撥出一定比例優先供強積金投資，為打工仔提供多一個投資選項。至於曾受散戶推崇的通脹掛鈎債券(i-Bond)不見影蹤，陳茂波解釋因通脹受外圍經濟影響，難以制定iBond息率，加上銀行存款息或較今年預計通脹更高，料市場未必太熱衷。
港交所主席史美倫指，預算案提出多項進一步提升香港國際金融中心地位的舉措，期待繼續與政府和各持份者合作，增強香港市場的韌性和活力。歐冠昇亦稱，港交所致力發揮關鍵作用，支持政府進一步發展香港金融市場的計劃。證監會主席雷添良亦歡迎政府提出多項舉措鞏固香港金融中心領導地位。
港交所昨跌0.6%，報327.4元。