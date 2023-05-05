領升港股｜券商唱好 平保飆近8% 北水回歸 踢高中資金融股

美國一如預期加息0.25厘，港銀普遍跟加0.125厘，不過並未影響港股氣氛，反而北水在五一黃金周假後回歸即入場買貨，並帶挈中資股，尤其中資金融股走強，當中多間大行集齊唱好內險股下，中國平安保險(2318)昨飆7.7%，冠絕藍籌，同時推升大市。

內地A股昨復市各自走，惟北水開閘即錄吸資，滬深港股通合共淨買額28.14億元，上海佔15.13億元，深圳佔13.01億元。中國移動(941)吸資最多，滬深合共錄4.3億元淨買額，其次為中海油(883)錄2.5億元吸資。另外，中資金融股亦受青睞，建設銀行(939)單計上海已吸資2.5億元，平保及中國人壽(2628)在上海亦分別吸資1.3億元及8,033萬元；中國銀行(3988)在深圳亦錄淨買額1.9億元。

國指跑贏漲2% 資金掃2828

在中資金融股推動下，恒生指數昨最多升280點，收市仍漲249點或1.3%；國企股指數跑贏，報6,718點，漲129點或2%；恒生科技指數報3,856點，升20點或0.6%。主板成交額回升至1,053億元。

單計平保，昨已推升恒指45點；另外，國壽升5.2%，貢獻9點；工商銀行(1398)揚5%，推升大市26點；中行漲4.2%，貢獻17點；建設銀行升4.1%，推升38點。三大行連同兩大內險，合共貢獻大市135點或逾半大市升幅，5股昨合共成交額112億元，佔主板近11%。另外，追蹤國指的恒生中國企業(2828)亦錄28.4億元成交，躋身活躍港股三甲。

瑞銀首選平保 中金指未升夠

多間券商唱好內險。瑞銀指行業首季實現強勁新業務價值增長，預料今季可保持，首選平保，料其可長期保持競爭優勢。建銀國際亦將行業未來兩年的新業務價值增長，由4%及6%，增加至10%及8%，首選中國太保(2601)，目標價看30元；另外維持平保及國壽「跑贏大市」評級，目標價分別看75元及18元，即潛在升幅分別26.6%及16.9%。中金則指，目前公募基金的內險持倉仍偏低，即使近日股價跑贏，相信仍有明顯修復空間，推薦太保、平保及國壽。