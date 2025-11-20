領展上半年每單位分派減近6%至126.88仙

領展提及，於9月底的投資物業組合的估值為2173.15億元，較3月底下跌1.4%。領展指，公平值下降主要由於香港和內地市場的市場租金下調，部分已被外幣兌港元升值抵消。基金單位持有人應佔資產淨值較3月底，下降3.16%至1583.09億元；每基金單位資產淨值下降3.3%至61.19元。

領展表示，期內收益按年減少1.8%，至70.23億元；物業收入淨額51.78億元，跌3.4%，由於香港及中國內地的續租租金調整率為負數，反映宏觀環境及零售業受壓。

領展指，期內融資成本淨額按年減少7.3%，主要受惠於較優惠的利率環境，尤其是期內較低的香港銀行同業拆息（HIBOR）。

領展：續租租金調整率為負數及較高的經營成本

對於香港物業方面，領展指，香港物業組合的收益按年下降2.4%，而物業收入淨額則按年下降3.7%，主要由於續租租金調整率為負數及較高的經營成本所致。領展補充，香港零售物業組合維持97.6%的租用率；平均每月每平方呎租金為62.1元，較3月底的63.3元輕微下跌，而續租租金調整率為負6.4%。

領展：市場不利因素構成壓力

對於中國內地物業方面，領展指，因市場不利因素構成壓力，中國內地物業組合以人民幣計算的總收益及物業收入淨額分別錄得4.6%及4.9%的減幅，主要歸因於整體表現疲弱，經換算為港元後，總收益及物業收入淨額分別按年下降4.4%及4.8%。領展補充，內地零售物業組合租用率維持穩定，達95.9%，續租租金調整率錄得負16.4%。