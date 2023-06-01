領展出租率創新高 料未來兩年租金續漲

王國龍(左)指，領展未來1至2年仍會見到租金有升幅；中為主席聶雅倫，右為黃國祥。(蘇文傑攝)

領展(823)昨公布截至3月底止全年可分派總額為63.11億元，按年跌1.68%，不過受供股的攤薄效應影響，每基金單位末期分派118.8仙，按年減少18.7%。大行普遍認為領展去年業績稍遜色，昨股價一度瀉6.2%，收市報45.5元，失1.8元或3.8%，累計整個5月則跌11.1%。而集團全年派息274.31仙，少10.3%，最新股息率6厘。

期內，領展收益122.34億元，增5.45%；物業收入淨額91.98億元，升4.81%。集團3月底止淨負債比率下降至17.8%，並指在未來12個月內無再融資需要。至於去年度末的物業組合租用率達98%，創歷史新高；本港零售資產整體平均續租租金調整率上升至7.1%。行政總裁王國龍指，新冠肺炎疫情後的復甦情況較預期緩慢，但疫情期間簽約的租約租金較低，相信在3年租約期後會有上調空間，因此預料未來1至2年仍會見到租金有升幅。

集團又預料利息會保持高企一段時間，首席財務總監黃國祥表示，預期明年集團利息開支有約2.5億元，並指目前的平均借貸息率約3厘，有57%債務以固定利率計價。

分派略遜市場預期

摩根士丹利認為，撇除供股影響，領展分派收入升約1%，每基金單位分派則較預期稍底約3%，惟仍維持「增持」評級，目標價看62元，潛在升幅36.3%。花旗則指其業績略遜色是受累利息支出較高，但認為其經營表現仍強勁，仍給予「買入」評級，目標價59.5元。