領展委宋俊彥任首席投資總裁 新職位負責投資戰略

宋俊彥於房地產行業擁有超過30年豐富經驗及卓越投資往績。此前，他為全球規模最大資產管理貝萊德亞太區房地產主管及房地產客戶業務全球主管；他亦為該公司房地產全球執行委員會成員，以及房地產全球投資委員會內具投票權的成員。他亦曾出任貝萊德亞洲增值基金系列(現為該系列基金五)唯一投資組合經理，以及貝萊德亞洲核心基金一(亞洲特別基金)投資組合經理。

曾任職貝萊德亞太區房地產主管

宋俊彥於2013年隨貝萊德併購MGPA而加入貝萊德，當時他為MGPA亞洲區行政總裁及其亞洲房地產基金系列的投資組合經理。在加盟MGPA前，他於1999年至2007年任職里昂證券，負責區內房地產研究及推動成立亞洲房地產基金，並出任該基金的投資委員會成員。他曾於1994年至1998年任職置地公司，曾參與多個位於新加坡及其他亞洲國家地標性項目的業務拓展與租務工作。

冀提升團隊能力的廣度與深度

王國龍表示，宋俊彥在行內經驗和專業知識豐富，其加盟將進一步提升集團管理團隊能力的廣度與深度，在領展3.0戰略的新征程上，可以更好裝備為基金單位持有人尋找新的增長路徑和謀求可持續回報。