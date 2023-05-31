領展末期每基金分派派118.8仙

領展表示，在今年3月底完成供股後，已發行基金單位數目增加兩成，故年內每基金單位分派減少10.3%至274.31仙，當中而包含中期息分派155.51仙，及末期息分派118.8仙。

領展收益增長逾5%因本港市場表現改善

期內，領展收益122.34億元，按年增長5.45%；物業收入淨額91.98億元，按年增長4.81%，主因本港市場表現改善及租戶租金寬減減少，但內地市場卻因疫情限制措施致表現疲弱抵消；投資物業組合的估值上升11.61%至2,374.69億元，主要由於177.91億元資產收購，及93.67億元公平值收益，惟部分被外幣貶值31.31億元所抵消。

而淨負債比率下降至17.8%，並且在未來12個月內無再融資需要，領展指是因今年3月完成供股以加強公司財務狀況；於財政年度末，物業組合租用率達98%，創歷史新高，雖然期內零售市況大部分時間持續疲弱，但商戶整體銷售大致復甦，並超逾疫前水平；整體商戶每方呎零售銷售總額按年穩健增6.2%；本港零售資產整體平均續租租金調整率上升至7.1%，保持增長勢頭；領展於本港亦已簽訂逾670份新租約，平均每方呎租金增至63.8元。