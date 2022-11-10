領展業績後一度捱沽 大行多籲買入

領展房產基金（823）昨天公布業績派息減少，拖累股價下跌，多家大行下調領展的目標價，但大多仍維持「買入」評級。

花旗表示，領展近期股價弱勢，主要受到美國進取加息的展望所拖累，以及領展競購新加坡40億新加坡元的商業物業組合，引發投資者擔心領展中標後的槓桿，不過仍預期，領展的全年度每單位分派將按年持平，維持「買入」評級，但削減目標價，由87.2元降至65.5元。

該行認為，領展全年度業績增長動力包括香港零售續組平均加租8.5%推動零售收人增長，香港停車場租金收入增長持續強勁，以及澳洲辦公室與零售組合收入開始全面入賬，惟會被利率上升、匯兌因素及內地辦公室租務收入疲弱造成抵銷。

高盛認為，領展上半年業績大致符合預期，基本利潤增長反映新收購資產貢獻的淨財產收入，以及停車場業務強勁令香港組合租金穩健增長。該行給予「買入」評級，目標價由78.3元下調至69.6元。