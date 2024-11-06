領展王國龍：北上消費成習慣 續租租金「講唔到太樂觀」

領展(823)公布半年分派升3.7%，惟商戶銷售額見下跌。領展行政總裁王國龍表示，零售銷售額下跌幅度有減少趨勢，他指北上消費已成潮流，惟數字亦已見穩定，預計市場會習慣。他又指，下半年零售銷售額續有挑戰，續租租金調整幅度審慎，「講唔到太樂觀，對租戶整體都唔容易，唔只租金，仲有各方面好似銷售同工資。」
十一黃金周銷售未見明顯反彈
他又表示，集團與每個行業均會制定適合的租金及營業額比例，會在適當時候支持商戶，惟強調目前出租率仍高企，租戶續租比例近八成，代表商戶普遍樂意續租，並希望可以維持高出租率。領展董事會主席歐敦勤(Duncan Owen)則表示，即使是剛過去的十一黃金周，旗下商場未見明顯銷售反彈，但維持穩定增長，他對下半年消費情況正面，料會有輕微升幅。
對於美國總統大選由特朗普當選，對集團業務策略的影響，歐敦勤表示，大選結果影響仍需時間體現，惟特朗普已非首次出任美國總統，而2017至2021年他出任總統時，領展業務表現良好。
利息維持高位 續留意併購機會
對於利息走勢，王國龍指一如集團預期，利率已在高位徘徊兩年，當中影響有三，包括消費者供樓負擔加重，影響消費意欲；租戶借貸成本影響業務能力；以及物業投資者或發展商手持的物業成本上升，但亦因而令價格調低並有併購機會，集團會密切留意。另外，在領展3.0策略中，王國龍指集團會關於澳洲、日本及新加坡的投資機遇。
領展今日收報38.05元，升0.9元或2.4%。