領展遭道富減持 市值跌穿1000億

領展房產基金（823）的股權變動資料顯示，公司遭美國金融企業道富公司（State Street Corporation）入市減持股份。道富於9月26日減持領展房產基金2,069.42萬股或0.98%，以每股最高作價為62.25元，而每股平均作價為60.01元，涉及資金約為12.4億元，令到最新持股量跌至4.34%，跌逾5%法定披露水平。道富對上次減持為2022年初以平均作價66.96元，當時減持約906萬股，持股減至5.28%。

原名為領匯房地產投資信託基金（REIT）的領展，是全香港首家上市的房基金，是2005年由香港房屋委員會將零售物業及停車場等資產分拆。當年的領匯2004年第一次招股時因為法律訴訟叫停，至官司完結後在2005年再度招股並順利上市，當時上市市值值約220億元。

領展股價一度在2019年邁向100元「紅底」大關，市值衝破2,000億元關口，惟近年疫情嚴重拖累香港消費，加息美國進入加息周期令避險資金回流美國債，領展股價節節敗退。這家多年來因加租及拆售資產而被指剝削市民及驅逐小商戶，多次被市民要求由政府回購的企業，被上屆特首林鄭月娥形容為「大至不能回購」，如今市值已回落約一半，市值不足1,000億元，重返2016年水平。

領展最新報47.1元，跌1.46%，暫時成交1.34億元。