領展：租戶集中民生用品 不擔心北上消費影響

王國龍(左二)表示，對港人北上消費「不太擔心，但亦唔會掉以輕心」；左為首席財務總監黃國祥表示，右二為主席聶雅倫，右一為卓格理。

領展(823)公布3月底止年度可分派總額按年增長6.4%，至67.18億元，每基金單位末期分派1.3257元，按年升近12%，惟整體物業組合的商戶每方呎銷售額按年溫和增長0.4%，而上半年則為3.1%。被問及港人北水消費對旗下商戶的影響，行政總裁王國龍表示，旗下商場集中以民生用品為主，抗逆力強，加上集團不斷更新商戶組合令人流穩定，對情況「不太擔心，但亦唔會掉以輕心」。

王國龍又指，港人北上消費集中周末，周一至周五「唔會特登上去深圳買餸」，旗下餐飲、超市及街市租戶生意仍得以維持，但認為相關趨勢是長期性。集團首席營運總裁(內地除外)卓格理(Greg Chubb)亦指，港人北上消費以體驗性為主，集團旗下商戶有約七成為食品相關生意，為應付港人日常所需的產品；另外，新簽租約中約四成為新租戶，稱會積極管理，以應付消費者行為的改變。

深圳中心城周末五成人流為香港人

集團又透露，旗下深圳中心城在「五一黃金周」期間人流大升82%，當中周末香港人佔約一半，周一至周五佔約一至兩成；另外，廣州的商場亦出現少量香港人蹤跡。

考慮出售項目減債 稱債務靈活性大

對於集團的融資成本方面，王國龍指目前七成債務在定息，未來除了會以供股資金減債，有合適項目亦會考慮出售以降低債務水平。至於26/27年度為債務到期的高峰，他指大部分為銀行融資，可提早與銀行商討續期，強調集團債務的靈活性大。