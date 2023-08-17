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財經
2023-08-17 11:02:00

領展CEO稱減持出於個人財務安排　王國龍：不是一個人可以影響股價

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領展CEO稱並非減持令領展股價跌，王國龍回應本地傳媒指，「不是一個人可以影響股價」。(資料圖片／蘇文傑攝)

領展（823）自年初公布供股計劃後，股價屢屢下跌。本月初（3日）領展行政總裁王國龍，減持公司107.5萬股領展股份，套現約4,560萬，觸發領展股價急挫。王國龍回應傳媒，表示不是一個人可以影響股價，又指出主因是高息環境下令收租股受累。

王國龍回應參與領展供股後減持

對於參與領展供股後再減持的原因，王國龍表示，供股是年初發生的事情，與減持行動事隔已經半年，加上約兩星期前，已收取新一批股份（領展高管總薪酬），因此即使上周減持，總持股數目亦不減反增，他指減持後仍持有領展386萬個基金單位。

王國龍又強調，這次減持領展是「出於個人財務安排」，暫時亦沒有計劃再次減持。

領展CEO王國龍減持領展107.5萬股股份，套現約4560萬。(聯交所資料)

領展高管總薪酬分3部分

據了解，領展高級管理人員的總薪酬分3部分，基本薪金、酌情現金花紅及2017年推出長期獎勵計劃下的獎勵基金單位，而獎勵基金單位會根據領展的表現及「工作質素能力」框架進行年度績效評估，而與與績效掛鈎的基金單位須達成不同歸屬條件，包括每基金單位分派、資產總值及為基金單位持有人帶來的絕對基金單位總回報計算等量化目標。

至於王國龍亦向傳媒透露，獎勵計劃下的受限制基金單位，一般於3年內攤分，但過去3年疫情經營環境充滿挑戰，大部分高層都未能達到績效目標，所以實際收取的獎勵基金單位，並非年報上披露的數目。

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