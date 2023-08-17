領展CEO稱減持出於個人財務安排　王國龍：不是一個人可以影響股價

領展（823）自年初公布供股計劃後，股價屢屢下跌。本月初（3日）領展行政總裁王國龍，減持公司107.5萬股領展股份，套現約4,560萬，觸發領展股價急挫。王國龍回應傳媒，表示不是一個人可以影響股價，又指出主因是高息環境下令收租股受累。

王國龍回應參與領展供股後減持

對於參與領展供股後再減持的原因，王國龍表示，供股是年初發生的事情，與減持行動事隔已經半年，加上約兩星期前，已收取新一批股份（領展高管總薪酬），因此即使上周減持，總持股數目亦不減反增，他指減持後仍持有領展386萬個基金單位。

王國龍又強調，這次減持領展是「出於個人財務安排」，暫時亦沒有計劃再次減持。