頭槌飛都落空！ 兩新股暗盤大漲 樂摩科技曾倍升

年結將至，新股市場亦再度熱鬧，今日兩隻掛牌的新股均出現「頂頭槌飛」撲空的熱購，昨暗盤則齊衝高！內地共享按摩設備商樂摩科技(2539)昨於富途的暗盤曾高見82元，較上市價40元高1.05倍，即一手100股最多賺4,200元；專營煤系高嶺土的金岩高嶺新材(2693)在同一平台亦曾高見11.78元，較招股價7.3元高出61%。

樂摩科技昨暗盤在富途平台收報80.5元，仍升1.01倍；至於輝立暗盤平台則收報65元，急升62.5%，每手帳面賺2,500元。樂摩科技公開發售超購7,323倍，有約17.3萬人認購。認購一手的約4.9萬人中，只有393人獲派一手，中籤率0.8%；散戶上限認購的「頂頭槌飛」涉資近1,111.2萬元，有5,493人認購，當中只有1,507人或27.4%獲派一手。