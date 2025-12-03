頭槌飛都落空！ 兩新股暗盤大漲 樂摩科技曾倍升

年結將至，新股市場亦再度熱鬧，今日兩隻掛牌的新股均出現「頂頭槌飛」撲空的熱購，昨暗盤則齊衝高！內地共享按摩設備商樂摩科技(2539)昨於富途的暗盤曾高見82元，較上市價40元高1.05倍，即一手100股最多賺4,200元；專營煤系高嶺土的金岩高嶺新材(2693)在同一平台亦曾高見11.78元，較招股價7.3元高出61%。
樂摩科技昨暗盤在富途平台收報80.5元，仍升1.01倍；至於輝立暗盤平台則收報65元，急升62.5%，每手帳面賺2,500元。樂摩科技公開發售超購7,323倍，有約17.3萬人認購。認購一手的約4.9萬人中，只有393人獲派一手，中籤率0.8%；散戶上限認購的「頂頭槌飛」涉資近1,111.2萬元，有5,493人認購，當中只有1,507人或27.4%獲派一手。
金岩高嶺新材20%頭鎚飛派一手
金岩高嶺新材在輝立平台則收報10.05元，升37.7%，每手500股帳面獲利1,375元。該股公開發售超購6,875倍，錄約16.7萬人認購，認購一手的約4.8萬人中，只有13人中一手，中籤率只有0.03%；散戶上限認購的「頂頭槌飛」涉資近887萬元，錄近7千人認購，當中只有1,439人或20%可獲派一手。
寶濟藥業入場費2664.6元
另外，生物技術公司寶濟藥業(2659)昨起至本周五招股，全球發行3,791.2萬股H股，每股發售價26.38元，集資10億元，每手100股入場費2,664.6元，擬下周三掛牌。寶濟藥業昨首日招股即錄約54億元孖展認購，以公開發售約1億股計，已超購53倍。
遇見小麵截飛 孖展超購308倍
另外，半導體股天域半導體(2658)及內地餐飲股遇見小麵(2408)昨截止公開認購，當中天域半導體孖展認購至少錄77億元，超購43.2倍；遇見小麵孖展認購至少221億元，超購308倍。