額度未盡｜27境外機構參與 互換通首日交易82億人幣

將互聯互通機制擴大至內地衍生市場的「互換通」昨首日開車，先啓動北向交易，港交所(388)宣布昨共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣，即如市場預期未有用盡每日200億元人民幣的交易額度。官方相信，互換通有助吸引外資參與內地債券市場，從而有利人民幣國際化及鞏固香港金融中心地位。

北向互換通初期可交易標的為利率互換產品，投資者將可直接參與流動性較高的內地人民幣利率互換協議市場。互換通上線儀式昨早在北京、香港兩地同步舉行。在香港出席儀式的有特首李家超、財政司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀及財庫局長許正宇。北京則有中國人民銀行副行長潘功勝及國務院港澳辦副主任王靈桂。

可買賣利率產品 互補債券通

目前國際投資者持有內地債券達3.4萬億元人民幣，較2017年債券通推出時的0.8萬億元人民幣，增長逾3倍。梁鳳儀在儀式上指，互換通與債券通的作用相輔相成，亦有助本港進一步發揮離岸風險管理中心角色。潘功勝則指，措施體現中央政府對鞏固及提升香港國際金融中心地位的重視，並支持香港長期繁榮、穩定發展的信心。

