額度未盡｜27境外機構參與 互換通首日交易82億人幣

將互聯互通機制擴大至內地衍生市場的「互換通」昨首日開車，先啓動北向交易，港交所(388)宣布昨共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣，即如市場預期未有用盡每日200億元人民幣的交易額度。官方相信，互換通有助吸引外資參與內地債券市場，從而有利人民幣國際化及鞏固香港金融中心地位。
北向互換通初期可交易標的為利率互換產品，投資者將可直接參與流動性較高的內地人民幣利率互換協議市場。互換通上線儀式昨早在北京、香港兩地同步舉行。在香港出席儀式的有特首李家超、財政司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀及財庫局長許正宇。北京則有中國人民銀行副行長潘功勝及國務院港澳辦副主任王靈桂。
可買賣利率產品 互補債券通
目前國際投資者持有內地債券達3.4萬億元人民幣，較2017年債券通推出時的0.8萬億元人民幣，增長逾3倍。梁鳳儀在儀式上指，互換通與債券通的作用相輔相成，亦有助本港進一步發揮離岸風險管理中心角色。潘功勝則指，措施體現中央政府對鞏固及提升香港國際金融中心地位的重視，並支持香港長期繁榮、穩定發展的信心。
南向適時開放 雙櫃台將登場
港交所行政總裁歐冠昇說，互換通是全球首個衍生產品市場的互聯互通機制，隨著香港作為全球一大衍生品中心和東西方超級聯繫人的地位不斷提升，很高興互換通即將為內地和香港、以至整個地區資本市場帶來機遇。至於南向交易，他指需要確保系統運作暢順後才適時推出，並透露雙櫃台莊家機制未來數周登場，目前表態參與的上市公司已佔日均成交額四成。
瑞銀：更大動力參與內地債市
事實上，外資機構亦普遍歡迎互換通，瑞銀全球金融市場部中國區副主管范明曦指，對已參與內地債券市場的境外投資者，以及為境外投資者提供服務的金融機構而言，機制將激發更大動力參與內地這個全球第二大債券市場。
中銀香港(2388)昨則宣布，於互換通開通首日順利與包括銀行及券商在內的16 間境內報價商達成多筆交易，交易總額逾10億元人民幣。另外，滙豐銀行、渣打銀行及花旗等，亦表示成功參與首日交易。