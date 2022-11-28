風向指標｜降準沖喜或有限 北水撤波幅降 港股歸淡

港股走向由北水牽扯。恒生指數在本月上半月經歷閃亮反彈後，在本月14日初見北水大手獲利後即瞬間歸平淡，無論成交抑或指數高低波幅均明顯下降，上周港股通累計錄淨沽額近15億元，為3個月來首次走資，俗稱港股恐慌指數的VHSI亦連跌8個交易日。大市反彈過後陷整固，市場關注上周五中國人民銀行宣布下調存款準備金率會否成為破悶局藥引，但分析普遍認為沖喜作用或有限。
VHSI連跌8日 兩個月低
恒指上周五收報17,573點，全周累挫2.3%或419點，終止連續3周上升的局面，累計本月則仍升19.7%或2,886點，仍為約23年來最大升幅的月份。不過大市上周向下後，成交亦緊隨收縮，全周日均成交額1,029億元，為5周最低；恒指日均高低波幅317點，亦為7周最低；VHSI在8連跌後跌穿30水平，錄29.66，為9月下旬後兩個月最低。
工中建ADR向下
雖然人行降準0.25個百分點，至7.8%，釋放約5,000億元人民幣長期資金，但港股美國預託證券(ADR)上周仍向下，包括降準受惠股內銀，工中建三大行ADR較港低0.5%至1%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開94點，至17,479點，仍未見明顯方向。
港股通在連續11周吸資後，上周淨流走14.8億元，本月則淨吸407.8億元，較上月全月少近45%。外媒引述分析指，降準的積極作用有限，因為經濟的主要障礙仍為內地的新冠肺炎防疫封控政策，加上人民幣相對美元仍有貶值壓力，預料難見全面寬鬆的貨幣政策，內地基準貸款利率料會維持不變。