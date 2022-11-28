風向指標｜降準沖喜或有限 北水撤波幅降 港股歸淡

港股走向由北水牽扯。恒生指數在本月上半月經歷閃亮反彈後，在本月14日初見北水大手獲利後即瞬間歸平淡，無論成交抑或指數高低波幅均明顯下降，上周港股通累計錄淨沽額近15億元，為3個月來首次走資，俗稱港股恐慌指數的VHSI亦連跌8個交易日。大市反彈過後陷整固，市場關注上周五中國人民銀行宣布下調存款準備金率會否成為破悶局藥引，但分析普遍認為沖喜作用或有限。

VHSI連跌8日 兩個月低

恒指上周五收報17,573點，全周累挫2.3%或419點，終止連續3周上升的局面，累計本月則仍升19.7%或2,886點，仍為約23年來最大升幅的月份。不過大市上周向下後，成交亦緊隨收縮，全周日均成交額1,029億元，為5周最低；恒指日均高低波幅317點，亦為7周最低；VHSI在8連跌後跌穿30水平，錄29.66，為9月下旬後兩個月最低。