風水指數｜中信里昂料兔年11月闖高峰

中信里昂發表一年一度恒生指數風水指數，預料指數在今年新曆5至8月走弱，及至10月才見明顯反彈，11月見頂。報告指今年預測走偏鋒，以四柱八字排出「水兔」命盤，而恒生指數誕生於1969年11月24日，五行屬土，生肖為鷄，並預測黑兔在年初將東走西顧，試探一番，夏末蹉跎下行，之後在年底反彈，整個冬季持續活躍，以小漲之勢收尾

按風水命理，今年財運最旺為火系行業，包括石油、天然氣、時裝和科技，高點出現在春末。與之相似，木系行業運勢也不錯，包括醫療、教育和種植業，高點出現在早春、晚秋和冬季。而由於八字再缺金，金融和以金屬為原材料的行業，如電池製造將持續受壓。

旅遊酒店表現一般

另一方面，土系的房地產、建築業和水系的旅遊、酒店和運輸業很可能表現平平。中信里昂指，在通關年下相關的受惠板塊如旅遊、酒店表現一般，也許會令人失望，但對香港和大中華區正苦苦掙扎的旅遊和房地產而言，已算見到好轉。

至於住宅及地運方面，兔年正北和正南是最佳位置，西南和中央次之，最好避開東北和西北兩個是非之地；正東和正西要小心行事；今年太歲位於正東、凶煞歲破和殺星位於正西。

生肖方面，狗、猴、羊、豬及龍將迎來一年好運；鼠、牛和馬運勢上佳，利於出行遠足、培養攝影等愛好；兔、虎雖然有顧慮，但來年也順利；蛇要在辦公室埋頭苦幹；雞的運勢最差。