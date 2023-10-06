颱風小犬｜一文睇清8號風球或黑雨等惡劣及極端天氣下 港股交易安排 (持續更新)

港股｜ 香港每年均有風季，因此惡劣及極端天氣會對港股市場交易產生影響，包括紅雨、黑雨，8號颱風或以上，本港均有不同的股市交易安排。《am730》根據港交所指引，為讀者整理及解析，在惡劣及極端天氣下的港股交易安排，幫助大家更好了解港股市場運作。

港股｜颱風下的股市交易安排

根據香港交易所的惡劣天氣安排，若8號或以上颱風信號於早上7時或之前解除，港股交易將如常進行；若假設早上7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消，下午1時交易如常進行，而早上交易時段將在信號解除後2小時恢復交易，而開始時間為整點或30分。

如信號於早上9時至11時期間解除，早市將取消，下午交易時段如常於下午1時開始；上午11時至11時半期間解除，下午交易時段將於1時30分開始；上午11時半至12時期間解除，午市將於2時開始；但中午12時或之後才解除信號，全日將會停市。