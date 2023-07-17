颱風泰利｜打風休市 內媒：港股為甚麼這麼任性又嬌氣？

颱風「泰利」港襲，港股今日全日休市。內地《證券時報》報道香港休市的新聞時，內文指「相比之下，A股似乎從未受惡劣天氣影響而休市。那麼，港股為甚麼這麼任性又嬌氣？」

「港股系統沒有內地發達」

《證券時報》指，記者向在港多位券商人士了解到，雖然香港是國際金融中心，但是香港的股票交易系統並沒有內地發達，事實上很多老一輩投資人要靠打電話下單。一旦停電或通信信號出了問題，就會給投資者造成損失，有違市場公平。

報道又指，惡劣天氣下證券從業人員和投資者往來交易所的途中安全也難有保障，索性休市防範風險。縱觀全球，港股、台股、美股都曾有因異常天氣特別是颱風而休市的前例。