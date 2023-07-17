颱風泰利｜打風休市 內媒：港股為甚麼這麼任性又嬌氣？

颱風「泰利」港襲，港股今日全日休市。內地《證券時報》報道香港休市的新聞時，內文指「相比之下，A股似乎從未受惡劣天氣影響而休市。那麼，港股為甚麼這麼任性又嬌氣？」
「港股系統沒有內地發達」
《證券時報》指，記者向在港多位券商人士了解到，雖然香港是國際金融中心，但是香港的股票交易系統並沒有內地發達，事實上很多老一輩投資人要靠打電話下單。一旦停電或通信信號出了問題，就會給投資者造成損失，有違市場公平。
報道又指，惡劣天氣下證券從業人員和投資者往來交易所的途中安全也難有保障，索性休市防範風險。縱觀全球，港股、台股、美股都曾有因異常天氣特別是颱風而休市的前例。
港府擬允許惡劣天氣交易
另外，報道亦有提及今年5月港交所(388)、證監會及金管局組成工作小組，正起草新計劃，擬允許颱風及暴雨等惡劣天氣期間繼續正常的股票交易，又引述港交所發言人當時在相關聲明中指，今次評估尚處於早期階段，一切的調整都需要由港府及監管機構牽頭下讓所有利益持份者及市場參與者的合作，又強調員工及客戶的安全將繼續是考慮的重要因素，港交所將適時向市場提供進一步的公布。
不過當時有分析認為，在惡劣天氣下香港不單單是股市停擺，而是整個金融體系都大規模關閉，例如銀行停止運作就直接影響股市結算，部分中小型證券行能否支援惡劣天氣下繼續交易亦成疑，因此要成事仍需在清算行及證券商等多方面配合才能成事。