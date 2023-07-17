颱風泰利｜本港為全球唯一打風停市市場 港交所曾建議惡劣天氣期間繼續正常交易(更新)

周一（17日）本港懸掛八號風球，港交所宣布停市，並成為全球唯一因天氣因素而停市的國際金融中心。 至於較早前，有外媒引述消息人士報道，港交所（388）、證監會及金管局所組成的工作小組，正起草新計劃，擬允許颱風及暴雨等惡劣天氣期間繼續正常的股票交易。

新加坡從未因天氣而停交易 消息人士表示，新計劃的其中一個選項是即使可繼續交易，小型經紀商亦可選擇延遲結算及交易。港交所亦即將進行公眾諮詢，故方案仍有機會調整。 港交所有一套颱風、極端情況及黑色暴雨期間的交易安排。據了解，被視作本港競爭對手的新加坡未曾因天氣相關的情況而停止股票交易。