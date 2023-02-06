食品股｜日清去年頭3季溢利升2.6%　受惠日圓換算升值

日清食品（1475）公布截至9月底止首三季業續，收入30.8億元，按年升7.8%；毛利為9.7億元，升8.2%；期內溢利為2.64億元，按年升2.6%。

至於其控股股東，NissinFoodsHoldings同日公布截至12月31日首九個月的業績，當中包括日清在中國業務分部數據，其中首九個月銷售淨額總額515.88億日圓，按年升24.4%；營業收入58.9億日圓，升41.6%。而單計第三季（10月至12月）收入，則為171.06億日圓，升幅達16.4%；營業收入則為19.92億日圓，上升9.99%。

集團表示，中國高增值麵市場持續在中國擴張發展，集團積極擴展其銷售地域，並強化合味道品牌，至於收入按年擴大，由於實施價格調整所致，溢利亦按年上升，是由於收入增長抵銷了原材料成本上漲。另外，當地貨幣兌日圓換算升值亦對收入及溢利產生正面影響。

而內地分部的收入為494.7億日圓，按年升23.6%，核心經營溢利為54億日圓，按年升25%，經營溢利為58.9億日圓，按年升41.6%。扣除匯率因素後，收入為420.3億日圓，按年升5%，核心經營溢利為46.1億日圓，按年升6.6%。

日清食品股價現跌0.73%，暫報6.75元。