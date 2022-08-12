食息族吼｜港鐵中期多派七成 藍籌息誘股東 中移近9厘

高息藍籌中期業績揭幕，中國移動(941)昨公布中期息大增35%，至2.2元，為上市以來最高的中期分派，相對每股盈利3.29元人民幣，派息比率僅57%，集團指全年派息率會高於六成，明年達七成，以現價51.75元計，相當於今股息率最少8.9厘，明年可達10.4厘。另外，港鐵(066)昨宣中期息0.42元，大增68%，集團指中期股息約佔全年派發總股息的三分之一，即全年派息料與去年相若，股息率約3.1厘。

中移動執行董事兼董事長楊杰表示，今年全年派息比率相信可多於去年約60%，明年目標70%，強調仍要視乎營運情況等，但會致力爭取達標。集團上半年純利702.75億元人民幣(約828.2億港元)，按年多18.9%，營業額4,969億元人民幣，多12%，表現勝預期。不過股價昨逆市報跌，全日挫0.1%。

港鐵上半年車務收入跌3%

至於港鐵中期純利47.32億元，漲77%，基本業務利潤漲78%，至71.1億元，物業發展利潤77.86億元，飆1.5倍，期內總收入230.3億元，升3.2%，其中香港車務營運收入涉58.1億元，跌3.1%。集團指，本地鐵路流量已大致回復至第五波新冠肺炎疫情前；而在屯馬綫全線及東鐵過海段通車後，港鐵首5個月在港公共交通市佔率達47.2%，按年升1個百分點。

太古增派15% 擬40億回購

另外，大增派息的還有2020年底遭剔出藍籌的太古A(019)，中期派息1.15元，較去年多15%，較2020年更大飆64%，預測全年股息率達5.5厘；太古B(087)則派0.23元，亦增15%。集團中期基本溢利17.29億元，增38%，並計劃在公開市場回購A股及B股，最高金額40億元。