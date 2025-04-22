飾金每両3.7萬 黃金首破3400美元 今年漲三成

關稅戰引爆黃金新一浪升勢！黃金成資金避險重要市場，紐約期金價格昨一度高見每安士3,436.5美元，最多飆3.2%，歷史性升穿每安士3,400美元大關，累計今年已累升近三成，過去一年則共飆43%，而2024年全年則累升28%。現貨金價則曾高見每安士3,409.83美元。有分析指，期金價格短期將升至3,500美元，明年或見4,000美元。

本港999飾金價格亦持續上衝，昨進一步上升，最新賣出價報每両3.73萬元，買入價每両3.02萬元。

特朗普：談判成功法則在黃金

金價上衝的藥引，還包括美國總統特朗普周日於社交網站發文指「談判和成功的黃金法則：擁有黃金的人制定規則。謝謝！」其帖文被解讀為各國央行或會進一步增持黃金儲備。