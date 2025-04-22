飾金每両3.7萬 黃金首破3400美元 今年漲三成

關稅戰引爆黃金新一浪升勢！黃金成資金避險重要市場，紐約期金價格昨一度高見每安士3,436.5美元，最多飆3.2%，歷史性升穿每安士3,400美元大關，累計今年已累升近三成，過去一年則共飆43%，而2024年全年則累升28%。現貨金價則曾高見每安士3,409.83美元。有分析指，期金價格短期將升至3,500美元，明年或見4,000美元。
本港999飾金價格亦持續上衝，昨進一步上升，最新賣出價報每両3.73萬元，買入價每両3.02萬元。
特朗普：談判成功法則在黃金
金價上衝的藥引，還包括美國總統特朗普周日於社交網站發文指「談判和成功的黃金法則：擁有黃金的人制定規則。謝謝！」其帖文被解讀為各國央行或會進一步增持黃金儲備。
事實上，特朗普在2013年亦曾在社交媒體發文指「談判的黃金法則：擁有黃金的人制定規則」；而據外媒統計，俄羅斯及中國在2013年至2023年的黃金儲備，分別累升增加1.25倍及1.1倍。截至去年底止，美國擁有8,134頓黃金儲備，居全球首位，其次為德國，而中國儲備僅1,054噸，仍遠遠落後。
大行近日紛紛上調黃金目標價，花旗上周調高黃金未來3個月目標價由每安士3,200美元，升至3,500美元，主要受惠內地容許保險公司配置黃金，以及美國關稅政策後內地公布新的黃金進口配額，或會令未來數月黃金進口上升。另外，高盛早前亦上調黃金今年底目標價至3,700美元，明年中看4,000美元。
美匯跌穿98 日圓升穿5.5算
匯市方面，關稅政策同時加速美元下跌速度。美匯指數繼周日跌穿99關後，昨曾低見97.92，失守98關，為2022年1月後首次失守相關水平，創逾3年低。日圓則走強，一度高見140.48兌一美元，為去年9月後最強，兌港元則一度升至5.52大關。高盛指，美元估值仍偏離基本面20%，尤如一個巨大泡沫。