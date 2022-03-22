餐飲股集體反彈 大行唱好友邦國泰

市場波動未完，恒生指數昨早高開411點見全日高位後即向下走，低見21,096點，高低波幅727點，收市報21,221點，倒跌191點或0.9%。在港府昨公布下月起陸續放寬社交距離措施下，餐飲股成市場焦點，大家樂(341)逆市飆6.4%，稻香控股(573)大升7.1%，太興集團(6811)飆6.1%，翠華控股(1314)漲逾半成，叙福樓(1978)走高4.5%，大快活(052)則升3.5%。

滙豐證券昨發表報告指，雖然港股出乎該行預料在新冠肺炎第五波疫情及其他因素下重挫，但相信政策刺激經濟措施見效，以及內地「十四五」規劃可帶動增長，目前已看到長線投資機會。該行看好一旦本地疫情受控，樓市會出見迅速反彈，在最終會通關的預期下，友邦保險(1299)、國泰航空(293)、九龍倉置業(1997)及周大福(1929)可受惠。另外該行亦看好中銀香港(2388)、長江基建(1038)、港交所(388)及新鴻基地產(016)。

大市方面，國企股指數報7,244點，挫121點或1.7%；恒生科技指數報4,416點，下滑68點或1.5%。主板成交額1,490億元。

美團騰訊拖累大市走低

美團(3690)大瀉6.1%，拖低大市73點，騰訊控股(700)則跌2.3%，拖低大市36點，兩股成跌市主力；海底撈(6862)則大跌8.1%，成表現最差藍籌。逆向走高的有新奧能源(2688)，大升12.5%；藥明生物(2269)漲3.8%，為表現最佳兩大藍籌。

滬深港股通則吸資，共錄10.8億元淨買額，當中上海5.91億元吸資，深圳吸資4.89億元，北水買科技股，騰訊、美團及快手(1024)分別吸資7,238萬元、1.29億元及1.22億元。

遊艇股法拉帝傳招股籌23億

新股方面，消息指豪華遊艇製造商法拉帝(Ferretti，9638)擬招股，招股價介乎21.82元至28.24元，以每手100股計入場費約2,852元，擬發售8,360萬股，集資額最多23.6億元，本月31日掛牌。集團擬引入5名基礎投資者，合共認購1.3億美元(約10.14億港元)，包括陽光保險及三亞開發及海南自貿基金等。

法拉帝為1968年創辦的意大利企業，2012年被山東國資委旗下山東重工集團入主，持股逾86%，去年首3季盈利3,211萬歐元(約2.77億港元)，按年飆4.7倍。