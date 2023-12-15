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財經
2023-12-15 04:30:37
日報

首失三甲｜港企管排名大跌 印度看齊 亞洲第六 公共治理失分

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亞洲公司管治觀察報告

《亞洲公司管治觀察報告》中，香港為亞洲區排名下跌最嚴重地區。(資料圖片)

亞洲公司管治觀察報告

亞洲公司管治觀察報告排名

亞洲公司管治協會(ACGA)發表兩年一度《亞洲公司管治觀察報告》，香港由亞洲第二位，跌至第六位，為下跌最嚴重地區，並為報告2003年推出以來首次跌出亞洲三甲。在香港得失分的同時，ACGA指其他8個市場卻錄得兩分以上改變，相比下香港已不再擁有領先地位(Hong Kong is no longer moving ahead)。

最新排名中，澳洲蟬聯首位；日本由第五位升至第二位；新加坡跌一位至第三；韓國升至第八；發起企業永續指南並設立新商業法院的台灣上升了一級，與新加坡並列第三，印度亦升一級，與香港並列第六；中國則排名第十。

港股改革未解決投資者擔憂

報告指，香港最主要的失分在政府與公共治理、監管能力與企業管治改革，以及公民社會與媒體。ACGA又特別表明，香港近年同股不同權、第二上市及允許未有盈利的生物科技股上市，相關公司遵從的規則較不同且弱，並已佔股市市值20%，而十大市值公司中，有5家為第二上市或同股不同權公司。報告指，港股過去幾年的市場改革滿足了發行人的需求及願望，但沒有解決投資者擔憂。

通過虛擬股東會令人失望

報告又指，香港企業管治排名急速下跌的原因，是在新政治局面下支持企業管治生態的機構與系統的自主權與實力，惹起關注，並明言證監會在市場改革問題上沒有直言(less outspoken)；又指對監管機構在新冠肺炎疫後極速並沒有經過詳細討論，就允許以虛擬方式舉行股東會，感到失望。另外，報告亦關注香港媒體的「第四權」受限，以及學者外流的情況。

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不過報告亦指，香港在執法一項仍獲高評分，在審計方面表現亦良好，在企業管治方面的得分亦不錯，而且監管機構仍有效運作，企業管治規則不斷發展，保持領先地位。

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