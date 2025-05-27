首季業績勝預期 中央規範內捲競爭 美團挫半成

據國家市監局解釋，平台企業在向平台內經營者收取佣金、抽成、會員費、技術服務費、資訊服務費、行銷推廣費等過程中，出現收費名目繁多、收費不透明等問題。因此共提出28條規範以解決問題，主要針對如京東集團(9618)、阿里巴巴(9988)、美團等網絡交易平台。

國家市場監督管理總局早前對外公布，起草《網絡交易平台收費行為合規指南(徵求意見稿)》，以加強網絡交易平台收費的規管。消息帶動相關企業股價下挫，其中美團(3690)受影響最大，昨日收市跌5.478%。同日，美團公布今年首季業績，期內，盈利100.57億人民幣，按年增長87.31%，勝預期。

與此同時，美團亦於昨日公布今年首季業績，期內收入865.57億元(人民幣，下同)，按年增長18.1%；經調整溢利109.49億元，升46.21%；純利100.57億元，大升87.3%。

市監局要求，平台開展宣傳推廣或促銷活動，應遵循「平等自願」原則，不得強制或變相強制平台內經營者參與並收費。若組織經營者參與優惠活動，須事先協商補貼分擔比例，未經一致同意不得臨時加收促銷費。

核心本地商業分部的收入增長17.8%至643億元。經營溢利增長39.1%至135億元，而經營利潤率提升3.2個百分點至21%。在新業務分部，收入增長19.2%，至222億元；經營虧損收窄至23億元；經營虧損率同比改善4.6個百分點，至10.2%。

美團表示，集團餐飲外賣業務維持健康增長，同時海外業務亦取得顯著突破。於沙特阿拉伯，Keeta正迅速躍升為備受歡迎的餐飲外賣平台之一。