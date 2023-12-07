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財經
2023-12-07 15:40:44

首屆FII PRIORITY亞洲峰會 吸引逾千嘉賓探討市場熱話

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首屆FII PRIORITY亞洲峰會 吸引逾千嘉賓探討市場熱話

港交所今日舉行敲鑼儀式來慶祝首屆FII PRIORITY亞洲峰會開幕，多名主禮嘉賓參與敲鑼儀式。

 

港交所(388)於今明兩日，與未來投資倡議研究所(FII Institute)和香港特區政府合作，舉辦首屆FII PRIORITY亞洲峰會。峰會雲集上百位世界知名行業領袖、政府官員、學者及其他嘉賓擔任講者，共同探討當今瞬息萬變的社會、經濟和政治環境下熱點話題，引來自中東、東南亞及其他地區上千名嘉賓出席。

港交所今日舉行敲鑼儀式來慶祝首屆FII PRIORITY亞洲峰會開幕，多名主禮嘉賓參與敲鑼儀式，包括：沙特阿拉伯公共投資基金總裁兼未來投資倡議研究所主席Yasir Al-Rumayyan、未來投資倡議研究所行政總裁Richard Attias、香港特區行政長官、港交所主席史美倫及行政總裁歐冠昇。

史美倫：建立更緊密聯繫

史美倫說，是次國際性會議首次帶到亞洲，在港交所金融大會堂舉辦，匯聚各方人才與思想，相信世界現在比過去任何時候都更需要互聯互通，期待透過盛會，推動中東、內地、香港和國際其他地區之間建立更緊密聯繫，攜手努力才能共同解決最迫在眉睫的挑戰。

歐冠昇指，當今複雜宏觀環境下，持續加強支持全球互聯互通至關重要，港交所運營著亞洲最有活力的國際市場，一直致力連接資本與機遇。此次與合作夥伴在香港一同舉辦FII PRIORITY亞洲峰會，也是我們為了促進交流、推動全球互聯互通作出的努力之一，尤其在加強亞洲和中東地區經濟和投資往來方面。

可持續發展是重要主題

可持續發展是本次FII PRIORITY峰會重要主題，未來投資倡議研究所及港交所已透過Core Climate碳交易平台購買碳信用限額，來抵銷此次活動所產生的碳排放。

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