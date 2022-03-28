首批輝瑞新冠口服藥抵達浙江　每盒價格高達2300元

浙江經視新聞報道稱，3月24日晚間，300盒新冠口服藥奈瑪特韋/利托那韋片(Paxlovid)從北京運抵浙江，該藥品價格在2,300元左右，一盒服用五天，已臨時納入浙江醫保支付範圍。

至中午收市，復星醫藥(2196)現報36元，升0.42%。復星醫藥早前獲輝瑞允許生產Paxlovid的仿製藥，以供應95個中低收入國家應對新冠疫情。另有4家內地企業同位列名單。

除復星醫藥外，另外4家位列名單的內地企業，分別是華海藥業、普洛藥業、九洲藥業和上海迪賽諾。其中，九洲藥業獲授權生產原料藥，另外4家可同時生產原料藥和製劑。

早前同獲內地批准納入作為新冠診療方案的安巴韋單抗/羅米司韋單抗注射液，在獲國家醫保局發文要求及時調整納入醫保支付後，近日已獲江蘇納入醫保，生產商騰盛博藥(2137)則報9.29元，跌4.23%。

輝瑞口服藥價格引發內地熱議

不過，輝瑞口服藥在浙江定價2,300元一盒，在網絡引發熱議。有網友說：「成本就100塊錢的藥，你們收2,300元，你們這麼幹，非拉去遊街才解恨……」,「不說為民謀利嗎？你們把疫情當生意做，良心不痛嗎？」

3月21日，中共醫保局發布通知提到，奈瑪特韋片/利托那韋片新增為抗疫藥物，採購價格由醫療機構與有關部門溝通確定，醫保部門按規定做好支付。

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