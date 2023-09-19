首日開售｜豪客300萬入飛 綠債反應勝去年 人均申10手

港府新一批綠色債券昨日開售，在保證息率高達4.75厘、高於大部分定存息下，銀行普遍指認購反應較去年佳，當中中銀香港(2388)指，客戶平均申購10手、即涉10萬元，較往年平均7手高；耀才證券(1428)更指有大客以300萬元入飛，即申購300手。在高息護航下，市場普遍料重演去年上市首日即潛水的機會不高。

新一批綠色債券發行額不少於150億元，保證息率較上一批的2.5厘為高，昨日起至28日接受認購，下月11日上市。

信銀國際倡認購5至8手

中銀香港及招商永隆均表示，綠債首日人均認購約10手，後者指最高認購金額為50萬元。工銀亞洲總認購金額及人數分別較去年上升四成及一倍，當中每人平均認購約12 手，網上渠道認購約佔八成，整體認購情況符合預期。中信銀行國際首日接獲的認購人數與去年相若，惟總認購金額有所上升，最高認購金額為50萬元，平均認購金額為12萬元，較上一批綠色零售債券上升接近三成。該行料認購4手以下便獲全數分派，建議資金充裕投資者考慮認購5至8手以增加穩中的機會。

渣打香港亦指，客戶認購反應理想，首日平均認購手數較去年增加近三成。恒生銀行(011)指，首日總認購人數及認購金額均超越首批綠債紀錄；滙豐銀行則指平均認購金額高於去年綠債開售首日的水平。

