香港保險業聯會：遷冊制度料吸引險企回流香港

政府早前公布有關引入公司遷冊制度發表諮詢總結及立法建議，香港保險業聯會表示，為此已成立特別項目工作組，支援當局的工作，包括提供法律及技術意見。保聯主席譚國榮表示，過去新冠疫情期間出入境受限制等因素影響，部分保險企業或大型一般保險(GI)公司將其總部搬離香港，轉至新加坡等地區，與此同時亦流失相關專業人才。聯會已與政府溝通研究如何吸引企業及人才回流香港，亦期望政府有相關配套政策支持鼓勵，認為保險公司選擇遷冊到香港，是「說好香港故事」最佳方法，是對香港投下強而有力的信任票，有助鞏固香港國際金融中心地位。保險業已準備就緒，待遷冊制度立法完成後，成為率先響應的首例。

近年香港及國際政治環境均出現轉變，譚國榮表示，未有觀察到有保險企業總部撤出香港情況，即使面對地緣政治升溫等因素，但認為對行業影響不算太大，反觀香港鄰近內地，有助險企把握大灣區機遇。

身兼香港永明金融行政總裁的保聯壽險總會主席林嘉言指出，不少國際保險公司表示歡迎及感興趣遷冊香港，相信可帶來不少好處，包括可簡化財務合規工作及申報監管工序等，又透露本身註冊地在百慕達的永明金融香港亦積極考慮中。

保聯一般保險總會主席許金桂稱，香港目前有多項大型基建項目「上馬」需要投保，保險公司的區域總部註冊地若非在香港，有關保費收入是計算在其總部所在地，加上相關專業人才流失，將令香港保險市場造成萎縮，所以當前需要「做大個餅」，相信遷冊制度可對保險市場有正面幫助。