香港債劵｜陳浩濂：發短債能平衡風險　暫未有發iBond計劃

香港政府計劃下年度發債約650億元，其中包括500億元銀色債券，及和150億元綠色債券，創回歸以來最大發債規模。財經事務及庫務局副局長陳浩濂接受港台訪問時指，發短債能平衡風險，惟暫未有發通脹掛鈎債券（iBond）的計劃。

暫未有發iBond計劃

陳浩濂表示，政府期望繼續為長者提供回報穩定的投資選項，同時正積極推動綠色及可持續金融發展、為行業建立孳息率基準，但短期內未有發行通脹掛鈎債券（iBond）的計劃。

他指，因預測明年通脹率約2%，水平較現時銀行定期存款利率低，削弱iBond的吸引力。同時，環球利率過去2年持續上升，並不代表不適宜發債，未來可能因應利率環境變化，發行更多2年、3年或5年期的短債平衡風險，亦會檢視計算浮息的方法，增加債券產品吸引力。

將向立會提交發基建債建議

陳浩濂又表示，政府計劃今個立法年度向立法會提交發行基礎建設債券的建議，以便日後逐步推進相關發債安排，推動發展基礎建設提振本港經濟、改善市民生活。

對於預算案建議，從政府未來發行的綠色債券和基礎建設債券中，撥出一定比例優先讓強積金基金（MPF）作投資，陳浩濂表示，金管局和積金局已針對執行細節展開研究，希望能夠提供多一個較安全和穩定的投資選項。