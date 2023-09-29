香港全球金融中心指數再次屈居第4位　不敵紐倫星

香港的全球金融中心地位再受威脅！最新英國機構發表的全球金融中心指數中，香港第二年屈居第4位，不敵紐倫星三地。

香港屈居全球第4金融中心

英國智庫機構Z/Yen，與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布《全球金融中心指數》報告顯示，全球金融中心由紐約居全球首位，倫敦及新加坡分別排名第2及第3位，香港則以一分之差屈居第4位。

自2018年以來一直排名第一的紐約，於是次評分為763分，較上次增加3分；倫敦則以744分排第二，分數增加13分；新加坡及香港同樣較上次增加19分，得分的分別為742分及741分。

《全球金融中心指數》報告指出，與上次排名相比，各個金融中心的平均分增加逾3.5%，反映即使全球面臨挑戰，但市民對金融中心及環球經濟的信心不斷增強。