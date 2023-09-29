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財經
2023-09-29 14:10:00

香港全球金融中心指數再次屈居第4位　不敵紐倫星

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香港全球金融中心指數再次屈居第4位，不敵紐倫星。(資料圖片)

香港的全球金融中心地位再受威脅！最新英國機構發表的全球金融中心指數中，香港第二年屈居第4位，不敵紐倫星三地。

 

香港屈居全球第4金融中心

英國智庫機構Z/Yen，與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布《全球金融中心指數》報告顯示，全球金融中心由紐約居全球首位，倫敦及新加坡分別排名第2及第3位，香港則以一分之差屈居第4位。

自2018年以來一直排名第一的紐約，於是次評分為763分，較上次增加3分；倫敦則以744分排第二，分數增加13分；新加坡及香港同樣較上次增加19分，得分的分別為742分及741分。

《全球金融中心指數》報告指出，與上次排名相比，各個金融中心的平均分增加逾3.5%，反映即使全球面臨挑戰，但市民對金融中心及環球經濟的信心不斷增強。

全球金融中心排名：

技能及人才發展對金融中心至關重要

Z/Yen主席Michael Mainelli表示，技能及人才發展對於金融中心至關重要，亦因應人工智能及倫理等領域冒起而令有關需求漸漸提升，認為持續專業發展與正規高等教育相結合，是確保金融機構勞動力適應未來的關鍵策略。

中國（深圳）綜合開發研究院副院長劉國宏表示，近年中國的金融中心不斷深化金融改革，推動高水準的金融開放，支持實體經濟發展，吸引來自世界各地的投資和人才，而擁有香港、深圳、廣州三大全球金融中心的粵港澳大灣區是中國改革開放的先驅，亦是現代服務業和先進製造業的樞紐，在可見將來，區域發展、科技創新、產業升級、財富管理等領域將產生龐大的金融需求。

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