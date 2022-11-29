香港加密貨幣公司創辦人庫蘭德睡夢中去世 公司市值曾達234億

市值一度達到30億美元（相當於234億港元）的數碼資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德（Tiantian Kullander）上周猝死，年僅30歲。

澳洲《ABC新聞》報道，總公司設在香港的Amber Group發聲明宣布庫蘭德的死訊，表示他在睡夢中去世。

聲明表示，庫蘭德「是很棒的合作夥伴、真正的朋友，在公司發展的每個階段，他都全心全意投入工作」，又表示，公司不會因為庫蘭德的過世而停擺，會持續經營下去。

曾在高盛（Goldman Sachs）與摩根史坦利（Morgan Stanley）工作過的庫蘭德於2017年與同事共同創立數碼資產管理公司Amber Group，在2022年年初的市值一度達到30億美元。

加密貨幣交易所FTX宣布破產後，波及整個加密貨幣產業，庫蘭德也對外發表聲明，表示FTX破產的確有影響Amber Group，但Amber Group只有不到10%的資產放在FTX，因此公司仍然能正常營運。

Amber Group無受F TX破產波及 正常營運

根據網上資料顯示，Amber Group是全球領先的數碼金融科技集團，其創始團隊均來自摩根、高盛、彭博社等華爾街頂尖企業，在行業內有著過硬的專業實力及影響力。2021年完成B輪融資的Amber Group頗受資本市場的關注、認可與青睞。

Amber Group 旗下的加密貨幣投資平台深受眾多機構用戶及業內人士的歡迎與喜愛，一年前推出面向個人市場的一站式數碼資產平台 WhaleFin，讓個人用戶透過使用多元化的理財、投資、交易、貸款等產品。